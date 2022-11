Antonino Spadaccino, la malattia che ha stravolto la sua vita: “Problemi di salute mentale”

Antonino Spadaccino ha ottenuto un’altra grande vittoria a Tale e Quale Show. Tutti ricorderanno senza dubbio la sua partecipazione a una vecchia edizione di Amici di Maria De Filippi e anche lì ha trionfato portando a casa il montepremi.

Non tutti sanno che nella sua vita, oltre alle gratificazioni professionali, ci sono state anche delle situazioni che gli hanno dato del filo da torcere. Una di queste riguarda una malattia che lo ha stravolto. Ecco tutti i dettagli.

Nato a Foggia il 9 marzo 1983, Antonino Spadaccino è diventato popolare nel 2004 partecipando alla quarta edizione del talent show più famoso di canale 5. Nel corso degli anni si è classificato primo al Festival Internazionale della musica, il Premio Lucio Battisti, ha vinto Amici – Tezenis “Io ci sono” e di recente ha vinto la dodicesima edizione del programma televisivo condotto da Carlo Conti.

“Carlo m’invitò la prima volta nel 2011 ma ero ad Amici Big, poi c’era il disco, la tournèe. E io non faccio un programma televisivo se non sono sicuro di portare il mio valore aggiunto”, ecco cosa ha riferito durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Poi ha ammesso che non è stato semplice calarsi nei panni dei cantanti che gli sono stati assegnati. La prova più difficile è stata quella di interpretare non solo una cantante, ma addirittura una che ha fatto la storia della musica: Loredana Berté.

A un certo punto si è focalizzato su un piccolo dettaglio della sua vita privata che non è passato inosservato. Ha menzionato una malattia che l’ha letteralmente devastato. Andiamo a scoprire cosa è successo.

“La promessa l’ho fatta a lei”

Antonino ha svelato l’inaspettato sulla madre: “Negli ultimi tempi mia mamma Rosa ha avuto dei problemi di salute mentale. Una volta, in un momento di lucidità, mi ha guardato e mi ha detto ‘devi fare cose folli, così me le posso ricordare’. La promessa l’ho fatta a lei”.

In effetti sembra che ci sia riuscito, dato che in ogni puntata ha ricevuto una standing ovation per le sue interpretazioni-imitazioni. Per esempio ha ricevuto tanti applausi quando ha interpretato il brano Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante .

Infine ha dichiarato che potrebbe ripresentarsi al Festival di Sanremo: “Ho proposto tre pezzi alla Commissione, ci spero ma rimetterò a loro la scelta”. Uno dei pezzi è stato scritto da Cristiano Malgioglio, un suo grande ammiratore. Non a caso per lui ha sempre speso belle parole nel ruolo di giurato.