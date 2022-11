Francesco Totti, trapelano i nomi delle amanti: povera Ilary!

L’ex calciatore, a ruota libera nella sua nuova biografia, racconta anche della sua prima volta in spiaggia a Tropea. E poi i momenti speciali con Ilary nonché le sue passate ex…

Ma quante donne ha avuto in totale Francesco Totti, detto Pupone? Lo sapete?

Un giovanissimo Francesco Totti, non ancora tredicenne, era in vacanza in campeggio insieme alla famiglia alla quale è da sempre stato molto legato. Location scelta? Tropea. Lì ha conosciuto Giulia, una ragazzina tre anni più grande, con cui una sera si avventura in spiaggia, oltre la zona illuminata. Ed è con lei che è avvenuta la sua prima volta che- si sa- non si scorda mai! Queste le sue parole a riguardo: “Ci stendiamo sulla sabbia, accanto a qualche sdraio piegata a séparé, e cominciamo a baciarci. Lei guida le mie mani, asseconda i miei movimenti. Placata la tempesta ormonale, mi prende per mano e torniamo in piazza”.

E poi nella su libro autobiografico non è mancato nemmeno la sua storia, decisamente importante, con la bellissima Maria Mazza, chiusa nel 2001. Fondamentale per lui è sempre stata mamma Fiorella, che è stata-tra l’altro- l’unica della famiglia alla quale non riuscì a rivelare che stava pensando di trasferirsi a Madrid: “Mi accompagnava agli allenamenti e studiava la mia lezione di storia in auto mentre mi aspettava, per poi ripetermela sulla via del ritorno“, ha raccontato al riguardo il Pupone che poi h deciso di rimanere alla Roma.

E di Ilary che cosa ha detto? “Mi sono innamorato guardandola in tv, ho pensato “questa me la sposo”». E così è- in effetti- andata, anche se arrivare al suo cuore non è stato per niente facile, a partire dal primo incontro che hanno avuto, tant’è che poi l’ex calciatore ha confessato: “La prima volta che ci siamo conosciuti le avevano appena rubato il cellulare, era furiosa. Così ci limitammo a stringerci la mano, in un locale pieno di gente”.

Il racconto del primo bacio

Sono seguite poi altre due uscite in gruppo, alcuni sms e l’invito ufficiale all’Olimpico per il 10 marzo 2002, per guardare il mitico derby. Lei- inizialmente – aveva detto di non poter essere presente ma poi ha cambiato idea e gli ha comunicato la sua presenza con un sms. “Quando ho letto il messaggio ho fatto un salto sul letto rischiando di battere la testa contro il soffitto“, ha confidato il Pupone. E poi? ” La sera dopo siamo andati da soli al Cineland di Ostia a vedere un film horror davvero orribile, poi a cena al Fungo, in zona Eur. Finalmente c’è stato il primo bacio“. E poi lo sportivo ha toccato ” il capitolo Flavia Vento”…

“Conobbi la Vento a un evento sulla Tuscolana, per pubblicizzare un nuovo modello di condizionatori.Lei mi viene presentata, parliamo per qualche minuto, poi ci separiamo e quella sera non ci vediamo più. La settimana successiva sono ad un ristorante in Trastevere, quando mi accorgo che ad un altro tavolo c’è una ragazza che mi saluta: era la Vento. Ricambio il sorriso, poi ognuno si fa la sua serata: ecco, in quella notte, il mio telefono (dalle indagini della polizia per il caso Corona, ndr) non risulta mai agganciato alla cella della zona in cui abita lei”.

Lui al tempo stava per sposarsi con Ilary che ha creduto ciecamente alla sua versione. E così i due si sono sposati e hanno messo al mondo tre figli, due dei quali oggi sono bei grandicelli e che appaiono sovente sui Social in compagnia dei loro tanto celebri e chiacchierati genitori.