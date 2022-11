Suor Cristina ha tolto il velo per sempre : il motivo però è tristissimo

Nel salotto di Verissimo la donna racconta il suo cambiamento spirituale: “Ho fatto un salto nel vuoto ma vivo col sorriso”. Queste le sue parole che hanno stupito i più, compresi- chiaramente- i fan della sua prima ora.

Suor Cristina dice addio al velo e torna a essere Cristina Scuccia ma non chiude con la musica, questo no. Ospite del salotto di Silvia Toffanin, la cantante siciliana, vincitrice nell’ormai lontano 2014 del talent The Voice, racconta la sua nuova vita.

Tutti noi la ricordiamo sin da quando ha fatto la sua comparsa per la prima volta davanti alle telecamere con la Blind Audition a The Voice nel lontano 2014, dove si è anche esibita sulle note di No One, suscitando per altro non poco sgomento nei quattro giudici non appena hanno deciso di voltarsi e si sono trovati innanzi una religiosa con tanto di tonaca!

“Ho un dono, ve lo dono!”, sono state queste le sue parole in risposta alla domanda su chi o che cosa l’avesse spinta sino lì ed esibizione conclusa che ha convinto pienamente i giudici.

Dopo il talent di lei si sono un po’ perse le tracce, l’abbiamo vista poi a Ballando Con le Stelle, programma di punta del sabato sera di Rai 1, condotto dalla carismatica Milly Carlucci, tra le conduttrici più amate dell’ Azienda di Viale Mazzini.

E poi tutto lasciava intendere che avesse abbandonato la musica al fine di dedicarsi maggiormente all’attività di religiosa, ma ora stando ad un suo racconto recente ai microfoni della meravigliosa conduttrice veneta, dove è apparsa per altro “in borghese”, sembra che le cose siano in realtà andate molto, ma molto diversamente… I fan sconvolti!

Ha tolto il velo

“La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa. Oggi invece vivo in Spagna e faccio la cameriera”, ha candidamente confessato l’ormai ex religiosa che ha pure confidato come “il successo non abbia messo in crisi la vocazione ma abbia piuttosto favorito un percorso di crescita“.

Dopo il dolore per l’addio alla vita religiosa e la scomparsa del padre in pieno Covid, Cristina Scuccia ha raccontato come abbia ritrovato un po’ per volta il sorriso anche grazie a una fede che non l’ha mai davvero abbandonata, sebbene oggi abbia tolto il velo, lasciando basiti i più.

Inoltre nella sua nuova vita non chiude affatto le porte all’amore: “Non è la priorità ma ci credo sempre. Credo sempre nell’amore, sono innamorata della vita e di me stessa. Bisogna curarsi e amarsi prima di poter pensare agli altri. Ho cambiato l’abito ma l’essenza è sempre quella”. E ora non vediamo l’ora di ascoltare suoi nuovi brani e di vederla dal vivo!