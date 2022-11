Grande Fratello Vip, perché Antonino ce l’ha con Oriana: frase disgustosa sulla figlia

Nella casa del Grande Fratello Vip si stanno creando delle dinamiche sentimentali tali da spingere i telespettatori a restare incollati davanti al piccolo schermo.

Nelle ultime ore sembra che qualcuno abbia fatto un passo indietro nella conoscenza. Si tratta di Antonino Spinalbese che ha deciso di allontanarsi da Oriana Marzoli. Ecco il motivo.

Antonino Spinalbese è noto per essere stato l’ex compagno di vita di Belen Rodriguez e dal loro amore è nata Luna Marí. Dopo pochi mesi dalla nascita hanno deciso di prendere strade diverse, così lui si è messo alla prova nel reality. La showgirl argentina gli aveva riferito che sarebbe ricorsa alla vie legali qualora lui dovesse parlare di lei. Per ora sta spendendo belle parole.

È entrato nella casa con Ginevra Lamborghini, dunque in tanti hanno iniziato a ipotizzare in una loro ipotetica storia d’amore. Purtroppo lei è andata via in seguito a una squalifica per una frase detta sul conto di Marco Bellavia. Dopo qualche settimana si è avvicinato a Giaele De Donà, nonostante lei sia sposata con un uomo che vive dall’altra parte del mondo. Non si sono mai spinti oltre per volontà di lui.

Adesso nella casa c’è Oriana, la cui bellezza lo ha letteralmente stregato. L’esuberante spagnola ha conquistato tutti i concorrenti, ma solo uno è riuscito ad avere la meglio. Infatti Antonino ha trascorso dei momenti piacevoli con lei sotto le coperte, però da qualche ora i rapporti sono cambiati. Il motivo? Una frase di lei.

“Oriana empatia zero”

In poche parole sul web sta circolando un video in cui si può fare chiarezza sulla faccenda. Alcuni concorrenti stavano parlando e a un certo punto Oriana ha esordito in questo modo: “Stai ancora pensando a tua figlia?”. Antonino era immerso nei suoi pensieri perché sta soffrendo la distanza da Luna Marì e lei così facendo non ha fatto altro che allontanarlo.

“Antonino è da giorni che si è distaccato…Nel daytime mandato in onda ieri ha dichiarato che non potrebbe mai stare con una donna così infantile…Ha fatto la somma di tutti i suoi comportamenti avuti negli ultimi giorni e ha definitivamente realizzato quanto lei, nonostante i 30 anni, sia immatura, oltre che una persona vuota e poco intelligente”.

Questo è uno dei tanti commenti che si possono leggere del post. Molti stanno dalla parte di Antonino. Del resto ha sempre detto di dare priorità assoluta alla figlia, quindi ha bisogno di una donna che rispetti la sua scelta.