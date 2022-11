Federica Panicucci, purtroppo le dobbiamo dire ‘addio’: lacrime tra i fan

Un triste addio quello di Federica Panicucci , ma quali sono le motivazioni reali? Che cosa c’è sotto?

Sarà un’amara delusione quella dei fan della bionda Federica nell’appurare la realtà dei fatti. Ma ora è la stesa conduttrice a spiegare come stanno davvero le cose…

La splendida Federica Panicucci dal 2016, insieme al bravissimo Francesco Vecchi costituisce un’accoppiata decisamente assai vincente per quel che riguarda la conduzione del programma Mattino Cinque, ma a breve il programma dovrà incominciare a fare a meno della sua padrona di casa. Sì, avete capito bene, lei non ci sarà più!

Tuttavia non ci è ancora dato da sapere se il suo partner in studio proseguirà l’avventura da solo o se o pronta una sostituta, che difficilmente potrà- però- rendere giustizia al massimo grado alla bionda Fede, ma quel che sappiamo è che il pubblico a casa dovrà abituarsi per un po’ alla sua assenza, come- del resto- era già successo anche in passato.

Ad ogni modo possiamo tranquillizzare il vasto parterre dei suoi ammiratori che potranno ora tirare sospiro di sollievo, dal momento che tra i due si tratterà solamente di una separazione temporanea, visto che la donna è stata scelta per la conduzione di un altro programma che- semplicemente – a livello di orari non riesce a incastrarsi nei suoi impegni in modo da consentirle la presenza in entrambi. Ma vediamo ora di scoprirne di più in merito…

Lei se ne va ma…

Secondo quanto rivelato da Dagospia– difatti- Federica Panicucci dovrà assentarsi da Mattino Cinque tra il 16 dicembre e il 9 gennaio. L’impegno che la terrà occupata è l’ormai famoso Concerto di Capodanno che andrà in onda su Canale 5 il 31 dicembre e che come di consueto ci accompagna fino alla Mezzanotte per accogliere il nuovo anno in allegria e in compagnia di ottima musica sia nazionale che internazionale.

La Paniccucci è da tempo una sorta di pilastro dell’ evento dal momento che lo conduce dal lontano 2017. Per aspettare il 2023 è prevista – però- una bella novità: difatti, dopo tre anni in cui la città di Bari ha ospitato il concerto, questa volta l’evento si trasferirà a Genova.

Insomma, lo avete capito: quello di Federica non è certo un addio definitivo a Mattino Cinque. La conduttrice deve soltanto prendere una pausa dal programma per dedicarsi unicamente alla nuova edizione di Capodanno in Musica. Inoltre la trasmissione continuerà ad andare in onda anche in sua assenza sotto la guida dell’ eccellente Francesco Vecchi.