Carmen Russo senza vergogna su Enzo Paolo: “Non ci toccavamo più e…”

Carmen Russo è- indubbiamente- un volto noto molto ma molto all’interno del vasto mondo dello spettacolo nostrano. Ha iniziato a muovere i primi passi in esso come modella e con il suo fascino e il suo talento ha conquistato- in men che non si dica- schiere di ammiratori. Ma che cosa è accaduto con suo marito e collega Enzo Paolo Turchi? La dichiarazione che lascia a bocca aperta e che non vi aspettereste mai…

Carmen Russo ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip dove ha poi trascorso il compleanno senza la presenza del marito, che -però- era riuscito a farle una breve visita in una data precedente. L’uomo, rimasto a casa da solo con la loro bambina, soffriva enormemente la solitudine, come ha confessato al Gf Vip Party. Ma, al di là del padre di tutti i reality, per quale fra i due non vi erano più contatti?

Carmen Russo e suo marito sono una coppia molto affiatata sia sul lavoro, infatti hanno gestito una scuola di danza a Palermo, e anche nella vita privata. Hanno anche una splendida bambina di nome Maria che è la luce dei loro occhi. Loro due, a distanza di molti anni, si amano ancora tantissimo e si sostengono sempre a vicenda.

Quello di cui si parla avvenuto tra di loro risale a due anni fa, a quando il Covid-19 aveva completamente stravolto le abitudini delle persone. I terribili avvenimenti a cui abbiamo assistito a livello mondiale hanno toccato anche questa inossidabile coppia. In che maniera? Che cosa è accaduto loro?

In poche parole coniugi Russo-Turchi avevano deciso di non avere più rapporti intimi per non rischiare di infettarsi reciprocamente. Dopo la prima ondata c’erano state le riaperture e, in autunno 2020 Carmen era stata arruolata tra i concorrenti di Tale Quale Show, programma di punta di Mamma Rai, condotto dal carismatico Carlo Conti, mentre il marito era spesso a Palermo al fine di mandare avanti la loro scuola di danza.

Non si toccavano più

Carmen aveva dichiarato in quel periodo a Di Più , durante una bella intervista a cuore aperto, che i controlli del programma cui partecipava erano molto rigorosi: dovevano fare tutti un tampone a settimana e se qualcuno fosse risultato positivo, tutta la trasmissione sarebbe stato sospesa. Come accennato, nel frattempo, l’adorato partner portava avanti l’attività di insegnante di ballo in Sicilia e così avevano deciso di non fare più l’amore. Una scelta decisamente forte ma che hanno preso con serenità, anche se- chiaramente- non a cuore leggero!

Chiaro è che per loro non è stato per nulla facile rispettare questa promessa, tanto che inizialmente avevano provato a baciarsi con la mascherina, ma, quando ci avevano provato, soffocavano. Enzo Paolo aveva anche cercato di convincerla a fare almeno delle carezze intime dopo aver igienizzato le mani, ma lei, che è ben più istintiva di lui, ci avrebbe visto un freno alla spontaneità e al romanticismo che tanto ama.

Insomma, “non ci toccavamo più”, queste sono state le esatte parole pronunciate dalla splendida Carmen a cui naturalmente mancava molto il contatto fisico del marito. Alla fine, comunque, lei era stata eliminata dallo show e, a seguito della nuova ondata di pandemia, che ci ha spaccato il cuore in due a tutti quanti, le scuole di danza erano state momentaneamente chiuse. Così, i due hanno potuto riavvicinarsi e consolarsi un po’ per le delusioni e le restrizioni alle quali avevano deciso di sottoporsi.