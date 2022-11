“Solo 6 mesi di vita”: famoso conduttore fa piangere tutti | Non potrà veder crescere i figli

E’ stata una rivelazione assolutamente- a dir poco- agghiacciante quella che è stata rilasciata da un noto conduttore TV dove- a quanto pare -le sue condizioni di salute non gli permetteranno di veder crescere i propri eredi. I telespettatori sono sconvolti…

Un conduttore di un noto show afferma che gli resta poco da vivere, ma di chi si tratta e di cosa nello specifico?

Non si tratta di un conduttore di uno show TV nostrano, questo ve lo diciamo subito, ma a quanto pare oltremanica, Dunque, chi è costui? Diciamo che stiamo parlando di Jonnie Irwin, il quale ha fatto un terribile annuncio ai suoi fan. Pensate che gli restano solo 6 mesi di vita a causa di una brutta malattia che sta avendo – purtroppo- la meglio su di lui. Il presentatore ha parlato a ruota libera della drammatica situazione, lasciando un pensiero speciale ai suoi figli, che sono la sua più grande preoccupazione. Della serie, come faccio a lasciarli così?

Conosciuto per essere il conduttore dello show inglese A Place in the Sun, Jonnie Irwin ha spiazzato tutti quanti durante un’intervista a cuore aperto, e assolutamente strappalacrime, rilasciata ai microfoni di Hello. Ha- in poche parole- raccontato che un cancro ai polmoni ha spazzato via tutte quante le sue vane speranze, dando – per così dire- una data di scadenza alla sua vita, come se fosse un prodotto posto in uno scaffale al supermarket. La malattia si sta estendendo anche al cervello e a breve metterà fine a ogni cosa. Insomma, tanto per capirci, costringerà a salutare per sempre i suoi cari, i suoi adorati figli in primis. “Sapere che i miei figli cresceranno senza un papà, mi spezza il cuore“, ha dichiarato l’uomo.

E’ una star in Inghilterra

Irwin – per chi ancora non lo sapesse- è una vera e propria star per il popolo inglese: non per nulla lo show che conduce è uno dei più famosi e popolari in assoluto in Inghilterra. Tra l’altro con l’amato programma A Place in the Sun lui ha aiutato moltissime persone a trovare la casa perfetta, sia in patria che all’estero. Inoltre la sua professionalità lo hanno fatto diventare ben presto molto apprezzato dal grande pubblico di ogni età.

Ma ora- come purtroppo ben sappiamo- Jonnie Irwin ci lascerà presto. Nella sua confessione a Hello, il presentatore ha spiegato- lasciandoci tutti quanti sconvolti e- sostanzialmente- senza parole- che la causa è da ricondurre a una brutta malattia che sta invadendo il suo corpo e che a stretto giro arriverà al cervello. “Non so quanto mi resta. Forse solo 6 mesi”, ha confessato in tal proposito. Insomma, lo abbiamo ormai capito: la sua esistenza è oggi più che mai legata ad un filo, decisamente sfilacciato.

“Sto vivendo con il cancro, ma non muoio per esso”, ha dichiarato il presentatore che oggi è sulla bocca di tutte quelle persone che per tanto tempo hanno amato seguirlo sul Piccolo Schermo e che si stanno preparando- psicologicamente parlando- a non vederlo più.