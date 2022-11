Michelle Hunziker e Trussardi, purtroppo c’è stato un tradimento: qualcuno spiffera l’orrendo retroscena

Parole di un giornalista molto noto riguardo la riconciliazione di Michelle Hunziker con il secondo consorte Tomaso Trussardi che ora come ora sta tenendo parecchio banco… Come stanno davvero le cose? I rispettivi fan oggi vogliono saperne di più… E intanto sognano ad occhi aperti…

L’uomo parla e dice la sua opinione sulla riconciliazione della coppia Hunziker- Trussardi dopo la loro breve separazione… E’ ancora amore?

E’ il direttore di Libero Vittorio Feltri a dire la sua riguardo al ritorno di fiamma di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Dopo gli indizi e le foto che li mostrano di nuovo insieme e che hanno scaldato i cuori dei rispettivi fan, la conferma arriva adesso per bocca del giornalista che fece incontrare nel lontano 2011 i due.

Conosce poi benissimo Tomaso dal momento che ha svolto il ruolo niente meno che di testimone di nozze, essendo anche da molti anni amici della famiglia del giovane imprenditore. Ma che cosa avrà confessato riguardo alla possibile riconciliazione del suo caro amico con la sua tanta celebre ex?

“Per ora non hanno deciso in un ritorno alla situazione matrimoniale. Non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate”, in questa esatta maniera Feltri ha parlato, al settimanale Oggi, del ritorno di fiamma, tra Michelle Tomaso, per poi proseguire: “La loro ritrovata armonia è sotto gli occhi di tutti, ma non sono tornati a vivere insieme. È incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto. Lei abita a Milano nell’appartamento in cui stavano insieme, lui è rimasto nella sua casa a Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo”. Feltri ha tosto aggiunto anche che “un matrimonio rotto difficilmente si riaggiusta ma a loro auguro di farcela. Sono stati sposati 10 anni, un record per quanto mi riguarda perché dopo i primi tre la passione si spegne e diventa difficile sopportarsi. Non mi meraviglia che abbiano avuto una crisi e forse è stata causata da un’intromissione nel loro rapporto. Non lo posso escludere”.

Tutta colpa di Angelini?

Impossibile-ovviamente- non pensare immediatamente in tale direzione al bellissimo e sensuale medico Giovanni Angelini, con il quale Michelle ha trascorso un’estate di fuoco. Dunque, quando ha citato – in qualche maniera- un terzo incomodo di riferiva a lui? “Si dice che quando due si separano la colpa sia di tutti e tre. Il tradimento capita in molte coppie, è quasi fisiologico, ma è importante tenere sempre al riparo il matrimonio. Io sono sposato da 54 anni senza mia moglie sarei disperato, eppure ho avuto le mie belle sbandate ma le ho gestite”. Dunque quale è il segreto per fare durare un matrimonio, oltre a sapere gestire- come ha detto lui- ” le sbandate”?

Per lui la soluzione è quella di trasformarlo “in un rapporto di mutuo soccorso”. Questa la sua netta dichiarazione a riguardo: ” L’affetto unisce più della passione e il piacere di stare insieme prescinde dalle faccende sessuali che sono importanti ma anche molto sopravvalutate”.

A Tomaso ha poi voluto dare un importante consiglio : “Ci deve essere solidarietà e affetto. Si va avanti solo se ci si riesce ad aiutare”. E in merito alla dichiarazione di Trussardi del non vedersi con un’altra donna Feltri gli ha datato pienamente ragione rivelando: “Mesi fa gli ho presentato una ragazza che mi pareva adatta a lui. Siamo usciti a cena, una bella serata, ma non è successo nulla”.