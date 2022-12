Ambra Angiolini, storia d’amore distrutta così: “Nell’auto ha scoperto che…”

Ambra Angiolini è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano ed è un’artista tutto tondo: conduttrice, attrice e ora giudice di un noto noto programma televisivo dedicato alla musica.

Nel corso della sua vita ha accumulato tante gratificazioni che le hanno permesso di scalare la vetta del successo. Tuttavia c’è stato un evento che l’ha segnata per un periodo. Stiamo parlando del tradimento dell’ex compagno Massimiliano Allegri. Ecco come ha fatto a scoprire il gesto d’infedeltà.

Tutti sanno che Ambra Angiolini ha avuto una relazione di ben 11 anni con il cantante Francesco Renga che ha reso padre di Jolanda e Leonardo. La loro relazione è giunta al capolinea nel 2015, però nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti.

Dal 2017 al 2021 la conduttrice ha avuto dalla relazione con l’allenatore Massimiliano Allegri. Spesso sono finiti al centro del gossip per la loro love story. Anche se la coppia appariva felice e raggiante, in tanti speravano in un ritorno di fiamma con Francesco Renga.

La rottura con l’allenatore della Juventus è avvenuta nell’ottobre 2021 a causa dei tradimenti di lui. In realtà sono state pubblicate delle foto sul settimanale Chi, ma la Angiolini aveva già avuto le sue conferme. Non ha esitato a prendere in mano le redini della situazione.

Un indizio fondamentale per Ambra Angiolini

In pratica nell’auto di Allegri la conduttrice ha trovato un capello biondo e ha iniziato a indagare per vederci chiaro nella faccenda. Una volta aver avuto le risposte, non ha esitato a preparare le valigie e tornare a Brescia. Dopo qualche mese è stata svelata l’identità della donna. Si tratta di Nina Lange Barresi, un’imprenditrice finanziaria con residenza in Svizzera.

Valerio Staffelli di Striscia la notizia le aveva consegnato un Tapiro d’oro per la vicenda, dunque la figlia Jolanda è intervenuta per lamentarsi di questo gesto: “So che secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire?”. Non è stato semplice per la madre superare il dolore della rottura, però per fortuna è solo di un lontano ricordo.

In una puntata di Michelle Impossible ha ironizzato sull’accaduto. “Io ho due ex mariti” ha detto la Hunziker e la Angiolini ha riferito: “Io ho visto te e non mi sono sposata…l’ultima volta che mi sono sbagliata era il 2017“. Secondo il pubblico è stata una vera frecciatina per l’ormai ex compagno. L’elenco degli sbagli reciproci si è concluso con un balletto coinvolgente.