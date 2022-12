Meghan e Harry, genitori preoccupatissimi: scoppiato incendio nella stanza del figlio

Meghan Markle da sempre ha catturato l’attenzione non solo dei sudditi della corona inglese, ma di ogni singolo abitante del pianeta Terra. Sicuramente lei e il marito, il Principe Harry, in un modo o nell’altro riescono sempre a far parlare di sé.

In queste ore si sta parlando di loro per via del figlio Archie, il quale sarebbe stato in pericolo di vita a causa di un incendio. Ecco cosa sta succedendo ai duchi di Sussex.

Re Carlo III sta facendo i conti con una rivelazione del tutto inaspettata sul figlio Harry. Una donna, Catherine Ommanney, ha fatto delle dichiarazioni sconcertanti: “Lo racconto perché sono certa che Harry non parlerà mai di me nella sua autobiografia”. A pochi giorni dalla pubblicazione del libro, ha raccontato del flirt che risale a oltre quindici anni fa.

Lui aveva 21 anni mentre lei 34 ed era già una madre. Per il momento il diretto interessato non si è espresso sull’argomento mentre Meghan Markle ha ammesso di essere all’oscuro di ciò. Molti credono che il suo sia stato un modo per avere le telecamere puntate addosso.

La coppia da sempre deve affrontare delle situazioni spiacevoli e una di queste non è stata facile perché riguarda il primogenito. Non è chiaro cosa sia successo tra le mura del palazzo. Fatto sta che i duchi di Sussex hanno vissuto ore di panico. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Attimi di paura per il piccolo

Archie è nato il 20 maggio 2019 mentre Lilibet il 4 giugno 2021. Dopo la morte della Regina Elisabetta II hanno ottenuto il titolo di principe e principessa. Sicuramente è stata una bella notizia per Harry e Meghan. Tempo fa ne hanno ricevuto una sul primogenito che si è rivelata devastante.

Meghan ne ha parlato ai microfoni del podcast Archetypes. Da sempre è in giro per il mondo con l’amato marito, quindi spesso sono costretti ad allontanarsi dai figli. Tempo fa si sono spaventati durante un viaggio reale in Sudafrica. Hanno lasciato brevemente Archie con la tata Lauren, scelta con cura per la professionalità.

Purtroppo c’è stato un incendio scoppiato proprio nella camera da letto del piccolo. Per fortuna non c’era nessuno lì, ma Meghan Markle si è sentita ugualmente crollare il mondo addosso. La tata aveva portato il bambino di 4 mesi al piano di sotto per fare uno spuntino. Dopo l’accaduto i due si sono negati a un altro evento per via dell’incidente traumatico subito poco prima. La loro scelta è stata compresa.