Aurora Ramazzotti, dopo mesi esce allo scoperto su Trussardi: ecco cosa le faceva

Sono passati indubbiamente svariati mesi dalla fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma il clamore relativo alla loro liason non è ancora finito. E ora anche Aurora Ramazzotti, primogenita della showgirl, ha voluto dire la sua sul noto imprenditore.

Aury a ruota libera sull’ex secondo marito della sua splendida mamma. La confessione che- di certo -non ti aspetti…

Quando hanno comunicato a mezzo Stampa la fine della loro favola d’amore, perché tale era stata vista dal grande pubblico italiano, siamo rimasti tutti quanti a bocca aperta. Tuttavia c’è anche da dire che già da un po’ di tempo era nell’aria l’idea che tra Michelle e il suo Tomaso ci fossero dei problemi di coppia da non sottovalutare.

Inoltre, se si osservavano con attenzione i Social, dove la donna è -per altro- molto attiva sia per quanto concerne la pubblicazione di post che il caricamento di stories, non c’era da molto tempo traccia dell’uomo. Nemmeno durante le festività natalizie aveva fatto capolino nei classici selfie di famiglia.

Inoltre aveva anche trascorso svariati giorni in montagna senza di lui, in compagnia dei suoi più cari amici, tra cui la splendida Serena Autieri, con la quale si è lasciata andare a irresistibili gag, che sono diventate in men che non si dice virali sul Web.

La confessione di Aurora su Tomaso

Così come son diventate virali le fotografie che hanno iniziato a ritrarla in compagnia dell’affascinante medico, con un passato da gieffino, Giovanni Angelini, con il quale ha trascorso un’estate di fuoco, per lo più in Sardegna, la terra di lui. C’erano anche state le presentazioni ufficiale in famiglia ma poi quando lei è rientrata alla base a Milano la storia era bella che finita.

E ora si parla anche di riavvicinamento con l’ex Tomaso, padre delle piccole Sole e Celeste. E -nel frattempo- arriva una dichiarazione sull’uomo da parte di Aurora Ramazzotti, la primogenita di Michelle, nata dalla sua unione con il mitico Eros. Come ben sappiamo Aury, che sta per diventare mamma per la prima volta, e’ molto legata dalla sua splendida genitrice e ha nei suoi confronti un atteggiamento molto affettuoso e protettivo. Riguardo al matrimonio finito con il giovane e aitante imprenditore la ragazza ha raccontato durante una sua ospitata televisiva: “Non potevo più vedere mia madre soffrire… Questa è stata la scelta più giusta.”.

Insomma a quanto pare, soprattutto nell’ultimo periodo, le discussioni e i momenti di alta tensione in casa Hunziker-Trussardi non sono mancati ed è per tale motivo che l’artista ha deciso, in accordo con Tomaso, di chiudere la relazione. Tuttavia c’è anche da dire che Aurora non ha mai visto di buon occhio il secondo marito di Michelle, come ha chiaramente fatto intendere lo stesso. A dimostrazione di ciò pare che la ragazza non lo abbia neppure invitato al suo compleanno e che il suo compagno, ovvero Goffredo Cerza, dal quale attende il loro primo figlio, non ha più ricevuto un’importante proposta lavorativa da parte di Trussardi, della quale si era parlato negli scorsi mesi.