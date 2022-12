Antonella Clerici, finalmente il bellissimo annuncio: la nuova “creatura” nel 2023

Antonella Clerici, subito dopo le vacanze estive, è tornata a farci compagnia ogni giorno ,dal lunedì al venerdì, poco prima di pranzo con il suo seguitissimo E’ Sempre Mezzogiorno in compagnia dei suoi collaboratori, nonché dei suoi amici cuochi. Ma ora per lei è in arrivo un’altra importante novità…

Grandi novità” bollono in pentola” per l’amatissima conduttrice Rai, che è al settimo cielo per la lieta novella che scalderà di certo i cuori ai suoi numerosi fan…

Che la bionda Clerici sia ancora oggi una conduttrice molto amata dagli italiani di ogni età, giovanissimi inclusi, è un dato di fatto, così come lo è che sia molto stimata come persona e come donna, oltre che come grande professionista. Compagna affettuosa di Vittorio Garrone e mamma tenerissima e molto presente per la sua Maelle, ama raccontarsi e mantenere un filo pressoché costante con i suoi estimatori sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram che cura personalmente con immenso amore e fulgida devozione.

Ed è grazie ad alcuni video caricati qui che abbiamo potuto ammirare la sua splendida casa nel bosco, dove si è trasferita a vivere da qualche anno a questa parte. Una scelta che è risultata vincente che le dona molta serenità. Inoltre qui riesce a “ricaricare le pile” e a rilassarsi come si deve, per poter poi essere in forma sul Piccolo Schermo.

Un Piccolo Schermo che la vedrà -a breve- sempre più protagonista dal momento che per lei sta per arrivare la conduzione di un nuovo programma targato RaiUno. Di che cosa si tratta? Dopo aver condotto svariate edizioni con grande successo di The Voice Senior prenderà il via ufficialmente sulla Rete Ammiraglia Rai The Voice Kids, del quale si era già parlato negli ultimi mesi.

Nuovo programma per lei

Il programma è nato in Olanda molti anni fa, esattamente nel 2012, e a livello di meccanismo è praticamente identico a quello dedicato sia agli Over che agli adulti. In Italia approderà nella primavera del 2023, ma le prime registrazioni saranno già effettuate a Gennaio, subito dopo le feste di Natale che sono praticamente alle porte.

Per quanto concerne i nomi dei giudici non si sa ancora nulla, ma il grande pubblico sta già iniziando sul Web a lanciare ipotesi al riguardo.

Ma oltre a questa edizione del programma tornerà anche nei primi mesi del 2o23 in prime time il venerdì sera The Voice Senior, visti i clamorosi successi ottenuti nelle altre stagioni, mentre il tradizionale, che abbiamo seguito con interesse su Rai Due molti anni fa , per il momento non ha spazio all’interno dei fitti palinsesti di Mamma Rai.