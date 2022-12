Lorella Cuccarini e Alberto Matano, la verità sul litigio: “Sono venuta alle mani…”

Da svariato tempo la meravigliosa Lorella Cuccarini, una delle showgirl più amate e apprezzate nel nostro Paese ancora oggi, con un curriculum di tutto rispetto alle spalle, è in forza in qualità di insegnante nella scuola di Amici Di Maria De Filippi, ma tutti ricorderanno che fino a qualche anno fa ha co-condotto La Vita In Diretta a fianco di Alberto Matano, e che a fine collaborazione aveva scritto una lettera con parole di fuoco nei confronti dell’affascinante giornalista.

Che non scorra buon sangue tra Lory e l’ex anchorman del TG1 è ormai una cosa ben nota orami a tutti, ma ancora oggi, a distanza di tempo, si parla della stoccata alquanto velenosa che l’artista gli ha rivolto, la verità…

Lorella Cuccarini è ancora oggi la più amata dagli italiani. Donna bellissima e dotata di una fisicità da 10 e lode, è anche dolcissima e determinata. Da qualche anno a questa parte è approdata alla corte della mitica Queen Mary, che l’ha fortemente voluta in qualità di docente per la prestigiosissima scuola di Amici, in primis di danza e in secundis di canto.

Un ruolo che lei riveste anche tutt’ora ma che in queste settimane è stata costretta temporaneamente ad abbandonare per via di un importantissimo impegno teatrale che riguarda il musical Rapunzel, che lei sta sponsorizzando a spron battuto sui Social. Nel frattempo si è tornati a parlare di un fatto che aveva fatto molto chiacchierare negli anni passati e che riguarda non solo la meravigliosa showgirl, scoperta dal carismatico Pippo Baudo, ma anche l’affascinante Alberto Matano.

Come molti ricorderanno, durante il periodo del primo lungo ed estenuante lockdown, che ci ha presi tutti di contropiede, loro due conducevano insieme la nota trasmissione pomeridiana di Rai Uno, in particolare lui si occupava principalmente di Cronaca e lei della parte dedicata allo Spettacolo.

La verità su di lei e Matano

Ma già fin dalle prime puntate era iniziata la voce, diventata poi sempre più forte, del fatto che tra i due non scorresse buona sangue. Dunque non ha sorpreso poi più di tanto la notizia che annunciava che nella stagione seguente lei non avrebbe più fatto parte del cast.

Tuttavia i suoi fan sono rimasti molto delusi e hanno incominciato chiedersi il motivo per il quale la donna fosse “stata tagliata fuori”. E allora lei che cosa ha fatto? Ha scritto una lettera col cuore in mano dove ha spiegato i motivi che l’avevano indotta a cambiare aria e ad accettare l’invito di Maria De Filippi. Durante una sua chiacchierata a cuore aperto con il Corriere Della Sera la Cuccarini è ritornata sull’argomento, ribadendo dei concetti chiave. “Era una lettera interna, poi è uscita fuori e manipolata. Non c’è bisogno che ci torni su, quello che dovevo dire l’hi scritto a chi dovevo. Penso sia il modo migliore di dire le cose, pensate e meditate”.

E per quanto concerne il fatto di essere ” andata alle mani” con alcune donne del vasto mondo dello Spettacolo come Alessandra Martinez ed Heather Parisi, ha negato ogni cosa, sostenendo: ” Non siamo mai venute alla mani, non è vero. Sono venuta alle mani l’ultima volta quando avevo diciotto anni perché c’era una ragazza che ci provava con il mio fidanzato”. Da lì – a quanto pare- lei- come ha candidamente ammesso sempre nel corso della sua intervista rilasciata al Corriere è sempre stata ” pacifica”.