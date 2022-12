Uomini e Donne, corsa folle in ospedale: dama si è sentita male

Il programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi dà la possibilità ai partecipanti di trovare l’anima gemella davanti alle telecamere. Alcuni riescono nel loro intento, dunque vanno via mano nella mano con una persona.

Un’ex dama molto amata dal pubblico sta organizzando le sue nozze con un ex cavaliere altrettanto amato. Purtroppo in queste ore ha fatto preoccupare perché è stata costretta a rivolgersi a un medico. Ecco cosa sta succedendo.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua stanno facendo ancora discutere. Lui vorrebbe uscire con lei, ma sta approfondendo la conoscenza con Gloria Nicoletti. Di conseguenza Roberta ha fatto un passo indietro. Nella puntata di ieri, mercoledì 30 novembre, il bel pugliese ha fatto delle esternazioni che hanno scatenato gli animi degli opinionisti e di alcuni partecipanti del Trono Over.

Ha detto che ha dato l’esclusiva, ma non gli darebbe fastidio se lei uscisse con altri. Nonostante siano stati insieme più di una volta, ha ribadito di voler vedere Roberta. Di conseguenza una nuova dama ha invitato Gloria ad allontanarlo perché merita di meglio.

Secondo qualche telespettatore nello studio arrivano personaggi che vogliono solo visibilità mentre altri cercano il vero amore. Una dama in particolare ha scelto di conoscere al di fuori dal contesto televisivo un pretendente e ora è impegnata con i preparativi delle nozze. Tuttavia un imprevisto non le ha permesso di proseguire nell’organizzazione.

“Non riuscivo più a parlare…a muovermi”

La donna in questione non è altro che Luisa Monti. Molti ricorderanno senza dubbio il suo breve, ma intenso percorso davanti alle telecamere. Per il suo carattere esplosivo ed esuberante è stata spesso al centro dello studio per commentare delle dinamiche che si sono create con alcuni cavalieri. Poi un giorno le cose sono cambiate quando si è presentato per lei l’attuale compagno di vita Salvio Calabretta. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, dunque non ha visitato a voler convolare a nozze.

Poche ore fa è stata costretta a consultare nuovamente i medici: “Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Salvio soprattutto. Da quello che mi hanno raccontato, io non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale. Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope“, ecco cosa ha detto ai propri follower con lo scopo di tranquillizzarli.

Per fortuna ora sta meglio. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una grinta straordinaria, ragion per cui sono certi che riuscirà a superare anche quest’ulteriore ostacolo.