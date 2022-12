Gf Vip 7, scoppia il dramma in casa: “Sembra un cadavere che cammina, poveretto”

Nella casa del Grande Fratello Vip ogni giorno c’è sempre qualcosa che spinge i telespettatori a stare incollati davanti al piccolo schermo. Il merito è senza dubbio delle dinamiche che si creano tra i concorrenti.

In queste ore è al centro dell’attenzione Micol Incorvaia che ha baciato Edoardo Tavassi. Tuttavia nelle ultime ore è stata inconsapevolmente protagonista di un’insolita vicenda e Antonella Fiordelisi è stata ripresa dalle telecamere. Ecco cosa è successo.

Micol Incorvaia, sorella di Clizia, è entrata in un secondo momento nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini. All’inizio non era vista di buon occhio da Antonella perché ha avuto un breve relazione con Edoardo Donnamaria. Infatti non l’ha accolta nel migliore dei modi, dunque è stata ripresa nel pieno di una diretta da Sonia Bruganelli.

Con il passare dei giorni è stata presa di mira da Patrizia Rossetti e Wilma Goich, le quali sono state riprese per le frasi dette a microfoni accesi. Non a caso è intervenuta Clizia che ha chiesto un confronto con le due che non hanno esitato a chiedere scusa. Delle prediche sono state fatte anche ad Antonella e Oriana Marzoli.

Per quanto riguarda Antonella non ha intenzione di darle una possibilità per diventare amiche, così Edoardo T. ha cercato di farla ragionare senza riuscirci. Poi le ha dato fastidio vederli cantare insieme al karaoke. Infatti ha rifiutato gli abbracci di lui dopo pochi minuti dalla simpatica esibizione. Adesso Antonella è stata costretta e digerire altro.

Una parola di troppo

Nel video che sta circolando sul web è stata ripresa una scena in cui Edoardo, Wilma, Antonella e Micol si trovano in cucina. A un certo punto il ragazzo si rivolge a Micol chiamandola amore e inevitabile è stata la reazione della fidanzata.

Infatti le telecamere hanno ripreso Antonella che si è girata di scatto e gli ha lanciato un’occhiataccia. Subito dopo è partita una canzone di sottofondo messa per ironizzare su quanto accaduto. Nei commenti del video qualcuno insinua che sia privo di personalità, in quanto sembra un cadavere che girovaga per la casa. Altri, invece, lo reputano simpatico e inconsapevole di ciò che combina.

Nelle ultime ore Micol ed Edoardo T. si sono baciati nel confessionale. Da giorni la loro complicità è aumentata, ma nessuno avrebbe mai scommesso una cosa del genere. I telespettatori già amano questa coppia, quindi sperano che il momento idillico possa aver un proseguo una volta spente le telecamere.