Raoul Bova, la storia d’amore sgretolata così: tutta colpa di un’amante: è famosissima | Ecco di chi si tratta

Raul Bova è ancora oggi considerato un uomo bellissimo da tantissime donne italiane. Attore di successo, sia per il Grande che per il Piccolo Schermo, ha confessato durante una delle sue tante interviste, di aver effettivamente tradito in vita sua. Il nome dell’amante? Famosissimo…

E’ una persona schietta l’artista romano con un passato da nuotatore professionista che gli ha permesso fin da giovane di possedere una fisicità da dieci e lode. E così, a distanza di tanto tempo dal ” fattaccio”, arriva l’amara confessione: il tradimento nei confronti della sua dolce metà…

Non è per niente facile ammettere di avere tradito. Non lo è per nessuno , tanto meno se sei un attore molto amato e considerato anche un autentico divo. Lo sa bene Raul Bova che ha ammesso, in nome della grande schiettezza, del tradimento che lui ha messo in atto ormai molto tempo fa ma che non è – comunque- bene dimenticare.

Al tempo lui stava vivendo una vita di coppia che non lo rendeva più felice. Si era reso conto che stavano arrivando- come si suol dire- ” alla frutta”. Ma anziché chiudere quel legame che durava da moltissimi anni e che era stato sancito pure dal matrimonio e dalla nascita di due figli maschi che oggi sono grandicelli, parlando a cuore aperto con la sua consorte, ha pensato di tradirla con un’altra donna ben più giovane che esercita la sua stessa professione.

I due si sono conosciuti sul set. Si sono piaciuti e hanno intrecciato una relazione, in primis clandestina e- pertanto- dal sapore squisitamente proibito. Poi lui ha deciso, forse anche sotto richiesta di colei che per un po’ di tempo ha svolto il ruolo di amante, e per via del fatto che aveva compreso che il loro fosse vero amore, di chiudere il precedente legame con Chiara Giordano.

La confessione del tradimento di Raul

“Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma il non provare più amore. Ma sapete chi è l’amante? La conoscete tutti…

Si tratta della bellissima Rocio Morales con la quale Bova fa ancora coppia fissa e ha messo al mondo due bellissime bambine. La coppia non ha intenzione di sposarsi sebbene lei dica di sentirsi già sposata e di chiamare il suo compagno ” marito”.

Per loro si è parlato tante volte di crisi ma se ci sono state sono sempre rientrate e oggi i due sono più innamorati che mai per l’immensa gioia dei rispettivi fan che adorano seguirli anche sui Social dove soprattutto lei è molto attiva sia con post che con video.