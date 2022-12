Forum, protagonista si è spento all’improvviso: purtroppo non ce l’ha fatta

Barbara Palombelli attualmente è al timone della conduzione del programma televisivo Forum, in quanto fa compagnia agli italiani tutti i giorni con il formidabile cast.

In queste ore non sta passando bei momenti, dal momento che una persona a lei cara è andata via per sempre. Sul web non si parla d’altro.

Barbara Palombelli è una giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica. Dopo la laurea in Lettere ha subito lavorato per Rai Radio 2 e nel 1980 è diventata giornalista parlamentare. Per la Rai ha realizzato 20 interviste a Domenica In e nel 2003 ha affiancato Giuliano Ferrara in Otto e mezzo su LA7. Dal 2013 conduce Forum e lo Sportello di Forum, trasmessi rispettivamente su canale 5 e Rete 4.

Per quanto riguarda la vita privata nel 1982 si è sposata con il politico Francesco Rutelli. Dal loro amore è nato il figlio Giorgio e hanno accolto nella loro casa tre figli adottivi: Serena, Francesca e Monica. Tutti sono concordi nel dire che sia una delle conduttrici migliori. Si mostra davanti alle telecamere con un sorriso smagliante e tanta grinta.

In questi giorni il sorriso è stato rimpiazzato dalle lacrime. Per fortuna i fan le sono accanto perché è venuta a mancare una persona che ha lasciato un segno nel programma televisivo che tuttora conduce. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

“La tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi”

“Il nostro grande Italo Felici stanotte ha deciso di partire. È stato il papà di Forum, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere. Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni. Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi”, ecco cosa è stato scritto qualche giorno fa nel profilo Instagram di Forum.

È scomparso 85 anni colui che ha contribuito a rendere famoso il programma tanto amato dagli italiani. È stato uno dei giudici dal 2011 al 2013, nonché inventore della trasmissione del 1985. Il suo addio ha commosso l’intero web.

“Che dispiacere…lo ricordo con affetto fin da piccolo quando appariva di tanto in tanto in onda chiamato dalla conduttrice e nei finali di stagione” e “Italo lo porterò sempre nel mio cuore, per me è una fortuna immensa averlo conosciuto. Non se ne andrà mai né dai nostri cuori né dal cuore dello studio”. Questi sono solo due dei messaggi che si possono leggere nel post dedicato a Italo Felici.