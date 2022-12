Mara Venier, avete mai visto la sua villa a Santo Domingo? “Uno schiaffo alla povertà”

La splendida regina delle domeniche di Rai Uno, ovvero la mitica Mara Venier, tra le più amate in assoluto dagli italiani, possiede, oltre a un meraviglioso attico nella Capitale, dotato di una vista assolutamente mozzafiato, anche una villa a Santo Domingo, dove ama trascorrere gran parte delle sue vacanze estive in compagnia dei suoi più cari amici e- in particolare- dell’adorato marito Nicola Carraro. Ma l’avete mai vista? Un autentico paradiso terrestre!

Tra l’altro è proprio qui che l’uomo che è stato di recente colpito dal Covid- 19, come ha annunciato sui Social la sua famosa mogliettina, dal momento che lui trascorre dei periodi lì anche senza di lei con il preciso obiettivo di rilassarsi come si deve.

La casa è sita a due passi dal mare, che i coniugi tanto amano. Non per nulla sono entrambi avvezzi a mostrarcela, anche con una certa dose di sano orgoglioso, sui rispettivi Profili Ufficiali Instagram, sia tramite video che foto. Lì amano trascorrere la maggior parte dei mesi estivi per caricare le pile ma lui- a onor del vero- quando la sua dolce metà è impegnata, come ora, con la conduzione di Domenica In, non si fa alcun problema anche recarsi in loco da solo.

Non per nulla ora si trova lì dove ha contratto il Covid- 19. E ciò ha procurato- come è anche normale che sia- un’ingente preoccupazione nel cuore di Mara che non ha mancato di fargli sentire tutto il suo amore con una dolcissima dedica, corredata da uno scatto ove l’uomo, contagiato dal virus, dimostra di non stare molto male.

E anche grazie ad esso, così come molte altre fotografie che trovano ampio spazio sul Web, che siamo riusciti a saperne di più della dimora che è definibile- e pure a buona ragione- come un vero e proprio Eden in terra…

Una casa ampia e dotata di tanti confort

Per prima cosa si nota che il colore predominante sia per quanto concerne le pareti che gran parte della mobilia sia il bianco candido, che dona all’abitazione molta luminosità che si esprime al massimo grado grazie alla presenza di numerose e assai ampie finestre, oltre che di magnifiche vetrate. Non mancano nemmeno il legno, che dona un tono di calore in più all’interno.

Spostandoci all’esterno, possiamo notare una magnifica piscina e un prato molto grande, dove troneggiano delle palme dove Zia Mara talora realizza dei selfie. Il giardino è ampio e assolutamente vivibile. E in esso la coppia ama rilassarsi prendendo un po’ di sole o leggendo un buon libro.

Inoltre la casa possiede pure una vasta veranda dove Mara ama organizzare delle cene per conoscenti e amici, proprio come fa quando si trova a Roma, la città dove ha scelto di operare e di vivere da molti anni a questa parte.