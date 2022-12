William e Harry, dopo la separazione esce fuori il triste retroscena: purtroppo sono malati | Ad oggi non esiste cura definitiva

Un tempo erano davvero molto uniti, per l’immensa gioia di mamma Diana. Da bambini amavano tanto giocare insieme e da ragazzi, soprattutto da adolescenti, se la sono spassata durante alcune serate in compagnia di altri amici e amiche sia a Palazzo sia in svariati pub. Poi si sono sposati e hanno messo al mondo dei figli e da allora si sono sempre più allontanati.

Tuttavia pare che ora come ora ci sia- in realtà- ancora qualcosa che li accomuni. Si tratta di una malattia della quale ne soffrono entrambi anche perché sarebbe nascosta nel loro DNA. Ma di che cosa si tratta?

Il primogenito è- indubbiamente- il prediletto di papà Carlo, oggi Re, dopo la dipartita della compianta e amatissima madre, la Regina Elisabetta che solo rimarrà nella Storia ma l’ha anche fatta. Tant’è che sarà lui a salire poi sul trono quando il padre se ne andrà da questo mondo o deciderà di abdicare nei suoi confronti. Amatissimo dal popolo inglese, è visto come il regnante ideale, anche grazie alla presenza al suo fianco della meravigliosa Kate Middleton, la sua consorte, con la quale ha messo al mondo tre figli, e che- secondo molti- potrebbe ben presto essere in attesa del quarto, mentre per altri potrebbe addirittura esserlo di già.

Il secondogenito, ovvero il ribelle Harry, è considerato da svariati anni la classica pecora nera della mitica Royal Family, dopo che si è fidanzato e poi sposato con l’ex attrice Meghan Markle con la quale risiede da tempo in America. Il fatto di aver deciso, per amore della sua donna, di lasciare non solo Palazzo ma anche l’Inghilterra, gli è costato il dissenso, davvero forte, da parte dei suoi familiari, che se già non vedevano di buon occhio la sua mogliettina, poi hanno iniziato ad odiarla proprio.

Inoltre se la nonna, pur di aver accanto di tanto in tanto il suo caro nipote, aveva cercato in tempi assai recenti di “chiudere un occhio”, come nel caso dei numerosi festeggiamenti per il celebre Giubileo di Platino, lo stesso non si può dire di Carlo e di William che non hanno ancora perdonato, perlomeno non del tutto, Harry per la scelta fatta.

William e Harry sempre più distanti, ma ora la malattia li unisce

Inoltre ora come ora sono furiosi, oltre che assai preoccupati, per l’uscita, da quasi un anno rimandata, della sua autobiografia, della quale si parla da mesi e mesi, e che si preannuncia assai scoppiettante. Inoltre pare che tra le pagine si trovino anche racconti e affermazioni che metterebbero in netta cattiva luce molti membri della Famiglia Reale Inglese che ora sta tremando al solo pensiero di leggere qualcosa di fin troppo sconveniente.

Come sconveniente lo è di certo la malattia che unisce i due figli di Carlo e la compianta Lady D. Niente di grave o che possa pregiudicare in maniera ineluttabile le loro giovani vite, ma in ogni caso è qualcosa di fastidioso e- se vogliamo- decisamente antiestetico. Di che cosa soffrono i Principi? Soffrono di calvizia precoce!

In poche parole perdono capelli a gogo e le stempiature iniziano a farsi vedere un po’ troppo. Il primo a dare cenno in tale direzione è stato il maggiore ma ora anche Harry mostra i primi cedimenti. E’ un fatto legato al loro DNA ma i loro sostenitori trovano che nonostante ciò loro non perdano mai e poi mai il loro indiscutibile fascino.