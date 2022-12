Megan Gale, dalle televisioni italiane all’anonimato: impossibile dimenticarla | Ecco oggi come si è ridotta

Per tanti anni ha fatto sognare tutti gli uomini italiani ( e non solo!) grazie al suo fisico da urlo, dotato delle classiche forme poste al punto giusto, e alla sue bellezza che è assolutamente ragguardevole. Poi è pian piano uscita di scena e oggi è scomparsa. Che fine ha fatto Megan Gale?

Un nota marca di telefonia l’ha fortemente voluta per svariati anni come sensuale testimonial. Poi ha recitato in un cinepanettone e l’abbiamo vista anche al Festival di Sanremo. Ma di che cosa si sta occupando ora la donna e- soprattutto- come è diventata?

Alzi la mano chi non si ricorda di lei, la giunonica modella australiana, che dal 1999 al 2006 ci ha incantato sia negli spot in onda in Tv che nei manifesti pubblicitari, volantini inclusi, della allora Omintel che danni si chiama Vodafone! Certamente le mani alzate sarebbero pochissime, dal momento che lei è stata realmente un’icona di bellezza per tanto tempo nel nostro Paese.

E’ diventata talmente famosa che anche la mitica e compianta Raffa l’ha voluta al Festival di Sanremo accanto a Enrico Papi e Massimo Ceccherini. E in nome di della fama acquisita, che era davvero notevole, oltre a essere invitata in molte trasmissioni televisive, ha anche recitato nel cinepanettone BodyGuards dove ha fatto sognare gli italiani con le sue curve mozzafiato.

Poi pian piano, con il passare del tempo, ha incominciato a uscire di scena e a sparire dall’ Italia per andare a vivere nella sua terra natale che lei ha sempre avuto nel cuore anche quando era una star nel nostro Paese. Ma lì non vive da sola…

Oggi la sua vita è in Australia

La donna- infatti- è felicemente fidanzata dal 2017, sebbene stiano insieme dal 2011, con il giocatore di football Shaun Hampson che è molto più giovane di lei dal momento che è nato nel 1988 mentre lei nel 1975. Insieme hanno messo al mondo River Alan Thomas e Rosie May Dee, rispettivamente nel 2014 e nel 2017. Ma in mezzo, esattamente nel 2016, la Gale ha subito anche il grande dolore di un aborto spontaneo.

Inoltre ha dovuto sopportare la morte sia del padre che del suocero per il cancro e del fratello Jason che è stato trovato morto in un bosco. Lei si è chiusa per settimane nel suo dolore ma poi ha deciso pian piano di ritornare alla vita anche per il bene dei suoi cari. Ma di che cosa si occupa oggi la donna?

E’ molto attiva nel Sociale, così come sui Social dove dona consigli a gogo riguardo al make up e a uno stile di vita sano ed equilibrato. Inoltre in passato è stata anche una valida imprenditrice nel settore della cosmesi, dopo aver partecipato a pellicole cinematografiche di grande successo a raggio internazionale come Mad Max: Fury Road.