“Piango perchè…”: Silvia Toffanin e la triste confessione | Perchè Pier Silvio non la sposa

Silvia Toffanin anche quest’anno sta letteralmente sbancando a livello di share con il suo rotocalco Verissimo che va in onda su Canale 5 sia il sabato che la domenica pomeriggio. Ma se sul lato professionale le cose vanno a gonfie vele, lo stesso non si può dire nella sua vita privata. Pier Silvio, il suo storico compagno, nonché padre dei suoi due figli, non la sposa! E sono lacrime amare…

Non c’è niente da fare, l’AD delle Reti Mediaset non ha alcuna intenzione di mettere la fede al dito alla sua compagna, nonostante stiano insieme da più di 20 anni e abbiano messo al mondo due meravigliosi bambini.

La conduttrice veneta è ora come ora una delle più amate in assoluto dagli italiani che la apprezzano non solo per la sua bellezza, che è più che lampante, ma anche per la sua ragguardevole dolcezza e la sua capacità di entrare in sintonia con i suoi ospiti con i quali ottiene sempre delle meravigliose chiacchierate a cuore aperto che talora sono talmente speciali, emozionanti e commoventi da portarla a versare lacrime in studio.

Ciò è stato notato immediatamente dai suoi fan che stanno diventando sempre più numerosi e lei ha giustificato questo suo modo di reagire adducendo a una sensibilità che ha sempre avuto e al fatto che, dopo le varie gravidanze, sia diventata ancora più sensibile a certi racconti, oltre che in linea generale.

Le sue poi possono essere lacrime di gioia quando qualcuno parla di rinascita, di figli o di matrimonio. Ed è proprio quest’ultimo un argomento del quale lei non ama parlare anche perché Pier Silvio Berlusconi, con il quale fa coppia fissa da più di 20 anni e con il quale ha costruito una meravigliosa famiglia della quale vanno giustamente ben fieri, non vuole sposarla!

I motivi del mancato matrimonio

Per la verità molte volte, sia in tempi recenti che passati, si era parlato di nozze per la coppia ma poi i diretti interessati hanno sempre nicchiato, perlomeno lui, che tra l’altro ha già un matrimonio finito alla spalle e che affrontato quando era molto giovane. La sua ex moglie è la bellissima Emanuela Mussida che da ragazza svolgeva la professione di modella, anche con un certo successo.

I due hanno messo al mondo una figlia di nome Lucrezia Vittoria che oggi è diventata una bellissima giovane donna con il quale il suo celebre padre ha uno splendido rapporto. Tra l’altro l’uomo, a 52 anni, è già diventato nonno dalla sua primogenita e ciò lo ha reso felicissimo. Oltre a lei ha avuto due figli dalla sua attuale compagna quali Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, rispettivamente di 12 e di 7 anni con i quali trascorrere gran parte del suo tempo libero.

Non per nulla sovente i paparazzi, nonostante la coppia sia molto riservata, riescono a fotografarli quando amano passeggiare per le vie di Portofino, ove abitano, sia da soli che in compagnia della loro prole, dando in pasto al grande pubblico il ritratto di una famiglia molto unita e felice. Dunque per quale motivo non si sposano? I motivi sono svariati ma uno papabile è il fatto che lui sia ancora scottato dalla fine del suo matrimonio e l’altro che lei- a detta sua- non senta l’esigenza di ufficializzare il loro legame con le nozze dal momento, anche perché pare che loro preferiscono di gran lunga scegliersi ogni giorno perché lo vogliono fare e non perché costretti da un vincolo.