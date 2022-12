Conduttrice di Sanremo, il dramma è massacrante: l’operazione la sfigurerà per sempre

Amadeus è ora come ora uno dei conduttori più amati in assoluto dagli italiani in toto, non solo di Mamma Rai. E ora l’uomo è in fibrillazione per la conduzione con tanto di direzione artistica, per il blasonato Festival di Sanremo. Un impegno in entrambe le vesti che riveste per la quarta volta consecutiva. Ma ora c’è una nube che sta passando sopra il suo capo e che lo sta rattristando molto e che riguarda una conduttrice della nota kermesse…

La donna in questione è bellissima e famosa in tutto il mondo. Quale è il dramma che la riguarda tanto da vicino? Un’ operazione molto delicata che la sfigurerà per sempre…

Negli scorsi giorni, per l’immensa gioia dei telespettatori e dei più curiosi, sono stati ufficializzati i nomi dei cantanti in gara, nella sezione Big, del famoso Festival Di Sanremo, che vedono il ritorno sul Teatro Ariston di alcuni artisti che mancano da troppo tempo alla nota kermesse come Giorgia e Anna Oxa. Ma poi molti hanno notato anche la grande assenza di Achille Lauro che negli ultimi anni non è mai mancato, o come concorrente, o come super ospite. Forse il giovane ha deciso di prendersi un momento di pausa per lavorare con più calma a nuovi progetti.

Grande assente dovrebbe essere anche Fiorello, sebbene da lui ci possiamo comunque aspettare qualche improvvisata, dal momento che è uno dei migliori amici in assoluto di Amadeus che anche a questo giro potrà contare sul supporto e sull’ immenso amore della sua meravigliosa Giovanna.

Ad affiancarlo alla conduzione durante le cinque serate saranno la splendida Chiara Ferragni e il mitico Gianni Morandi che lo scorso hanno ci ha deliziati con la sua irresistibile Apri tutte le porte, scritta dall’ amico e collega Jovanotti, che si è aggiudicata il terzo posto.

Paura per la conduttrice: un’operazione la cambierà per sempre!

E proprio mentre si parla di chi lo affiancherà sul palco della kermesse, famosa e apprezzata in tutto il mondo, ecco che arriva la notizia, decisamente dura da accettare, che una conduttrice, nonché una donna a dir poco bellissima e una modella famosa in tutto il mondo, dovrà davvero a breve sottoporsi a un’operazione molto delicata che sta preoccupando e non poco anche Ama. Di chi si tratta? Chi è costei?

Si tratta di Bianca Balti che ha annunciato sui Social che deve necessariamente sottoporsi a una doppia mastectomia e pure a una isterectiomia al fine di rimuovere non solo entrambi i seni ma anche le ovaie con il preciso scopo di non far espandere il tumore che da qualche tempo ha fatto capolino nella sua vita.

La donna, che affronterà le operazioni in una clinica di Los Angeles, ha chiaramente detto di avere paura, come è anche del tutto normale che sia, e di sentirsi fragile. Ma non può proprio evitare tutto questo se vuole ” salvarsi la vita”. Inoltre ha anche scritto una lettera dolcissima e strappalacrime ai suoi adorati figli, che sono la luce dei suoi occhi, per cercare di non preoccuparli troppo. E ora loro, come gli altri suoi familiari, amici e fan, si stringono a lei in un unico grande abbraccio ricco di affetto e di viva speranza.