Orrore ad Amici: Maria De Filippi perderà la testa quando lo saprà | La madre dell’allievo: “Vergognatevi”

Amici, mentre anche questa edizione sta andando a gonfie vele dal momento che i telespettatori sono sempre più numerosi e i talenti sia per quanto concerne la danza che il canto, non manchino di certo, una nube, nera come la pece, ha fatto capolino all’interno del padre di tutti i talent e nel cuore della sua meravigliosa conduttrice.

Maria De Filippi è basita e in molti sono sicuri che, come ha appreso la triste notizia, avrà letteralmente perso la testa. Il dolore e la rabbia sono assai forti. E intanto la mamma dell’allievo è furiosa oltre che con il cuore spezzato in mille pezzi…

Non c’è davvero mai pace per la mitica Queen Mary, vera e autentica Regina delle Reti Mediaset che da anni ” sforna”, per l’immensa gioia dei suoi fan, compresi chiaramente quelli della prima ora, tanti programmi di successo. Ora ci fa compagnia ogni giorno, dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio con il suo storico Uomini e Donne, e la domenica, poco dopo il Tg 5 e prima di Verissimo, con Amici. Il sabato sera poi la troviamo nella veste non di conduttrice ma di giudice a Tu Sì Que Vales che da dopo le feste sarà sostituito da C’è Posta Per Te.

Inoltre la donna sta lavorando assiduamente con il suo staff, che la segue da anni, alla nuova edizione de La Talpa che potrebbe vedere, stando all’ascolto di alcuni potenti rumors, alla conduzione la splendida Silvia Toffanin che gode da tempo della massima stima della moglie di Maurizio Costanzo.

Ma ora la donna ha anche ben altro a cui pensare: si tratta di un fatto, accaduto assai di recente, che l’ha fatta non solo molto soffrire ma anche indignare e che riguarda un allievo, o meglio, ex che un po’ di tempo fa ha fatto capolino nella scuola di Amici e che ora non ha più parte di questo mondo… Stiamo parlando del dolcissimo Michele Merlo.

Hanno rubato sulla sua tomba, l’indignazione e il dolore di una madre

Come ormai ben sappiamo il giovane cantautore ci ha lasciati il 6 giugno del 2021 a causa di una leucemia fulminante che non è stata diagnosticata dal suo medico curante. Oltre a sopportare questo immenso dolore, la sua mamma oggi ne deve subire pure un altro: pare- infatti -che qualcuno non si sia vergognato di rubare dalla sua tomba una tazza con sopra un bassotto e un anello con incisa la lettera ” M”.

Si tratta- ovviamente- di ” Un gesto ignobile”, come lo ha definito- assolutamente a buona ragione- la donna che non ha mai voluto parlare con la Stampa. A farlo a Verissimo è stato il papà di Michele che nel corso della sua ospitata aveva parlato del rapporto assai speciale e profondo che legava la mamma al suo adorato e amatissimo figlio.

Un figlio che sognava di vivere di Musica ma che non è riuscito a realizzarlo pienamente perché ha lasciato troppo presto questo mondo dove ha comunque lasciato il segno di artista e di uomo in tutti i nostri cuori e dei fan del noto talent che ci ha permesso di conoscerlo e di amarlo.