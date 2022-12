Noemi Bocchi e Francesco Totti pizzicati proprio così: le foto sono esclusive

Parliamoci chiaramente: quasi nessuno si aspettava che la favola, perché così era stata vista dai più, tra il Re di Roma e la splendida conduttrice delle Reti Mediaset, potesse finire, sebbene circolassero da tempo voci, alcune delle quali assai potenti, che parlassero di crisi già mesi prima dell’ arrivo della nota stampa che ha dato il triste annuncio.

E ora entrambi si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale, lei in tempi ben più recenti con un imprenditore tedesco, e lui con la bellissima Noemi Bocchi con la quale ha preso casa. Ed è Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che ce ne ha dato notizia con scatti esclusivi…

Fa davvero sul serio Francesco Totti con la sua nuova compagna con la quale-sostanzialmente- non si nasconde più. Il loro non è un flirt o il classico fuoco di paglia, come alcuni inizialmente mormoravano sul Web, ma un legame forte, che li ha indotti a prendere casa. Una scelta importante e che fa capire al grande pubblico che non c’è alcun margine di ripensamento: con Ilary è davvero tutto finito.

Anche perché lei ora è stata pizzicata tra le braccia di un altro uomo, un affascinante imprenditore tedesco, e pare che sia molto felice con lui. E i suoi fan, compresi quelli più affezionati e di vecchia data, sono stati molto felici di appurarlo, soprattutto ora che il padre dei suoi due figli si sta per trasferire nella nuova casa con la sua nuova compagna.

La coppia per il proprio nido d’amore ha optato per gli ultimi due piani di un palazzo residenziale, molto chic, e pare che tutto sarà pronto per Natale, come ci rivela prontamente Chi, il magazine diretto dall’ accorto Alfonso Signorini, che, grazie al suo team di paparazzi, è riuscito a immortalare Noemi mentre dal terrazzo, in compagnia del suo amatissimo padre, osserva gli ultimi lavori di ristrutturazione.

“Beccata” Noemi nella nuova casa, mentre Francesco…

La donna si è poi accorta della loro presenza e allora ha pensato bene di coprirsi con un cappuccio, ma ormai- come si suol dire – ” la frittata era stata fatta”. Presenti- a quanto pare- in loco nello stesso momento anche Totti con un caro amico ma i due sono stati più furbi e non si sono fatti immortalare dai fotografi, ovviamente a loro insaputa…

Ora pare che Francesco sia più sereno e disposto a chiudere in fretta la trattativa della separazione da Ilary, sebbene a livello economico gli costerà parecchio. Ma- in ogni caso- chiudere la questione in tempi record potrà aiutarlo a vivere meglio anche la sua convivenza con Noemi.

E poi- magari- lei, ora che è nuovamente innamorata, sarà meno rigida e dura nei confronti del suo ex marito che in ogni caso rimarrà sempre l’uomo con il quale ha messo al mondo tre creature. E questo li terrà legati per sempre, anche dopo la separazione e il divorzio che sono ormai imminenti…