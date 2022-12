Gf Vip, Daniele spiffera sottovoce il piano diabolico di Onestini: che squallore

Grande Fratello Vip, l’edizione attualmente in corso e in onda su Canale 5, è davvero ricca di colpi di scena oltre che di numerosi grattacapi che preoccupano- e nemmeno poco- il suo camaleontico conduttore. E ora Daniele ha spifferato di un piano, decisamente diabolico, ideato dal bellissimo Luca Onestini…

Che cosa sta tramando l’ex corteggiatore e tronista? E a discapito di chi? Dal Moro senza filtri…

Non c’è davvero pace nella Casa Più Spiata D’Italia e il pettegolezzo- si sa- fa parte del gioco. E ora nella bufera è stato posto Luca Onestini che, dopo aver già vissuto in passato tale esperienza, ha accettato di riviverla, sebbene non fosse che rientrato da poco, quando è stato costretto a isolarsi, così come altri concorrenti, per via dell’ infezione da Covid- 19 che serpeggia ancora tristemente nelle nostre vite.

Tornato poi all’interno del padre di tutti i reality più bello e in forma che mai, ovviamente per l’immensa gioia delle sue estimatrici, il giovane modello, con il suo fascino e la sua ragguardevole fisicità, nonché con i suoi modi di fare affabili e talora scanzonati, ha destato l’attenzione di tutti, soprattutto delle concorrenti.

E ora pare che si sia avvicinato un po’ troppo a una di loro. Stiamo parlando di Nikita che è- guarda caso- una delle preferite dai telespettatori e che potrebbe anche- secondo molti- essere la vincitrice di questa settima e chiacchieratissima edizione del Grande Fratello Vip, sebbene la finale sia ancora molto lontana e gli imprevisti- come abbiamo potuto ampiamente notare- quest’anno all’ interno del gioco sono sempre dietro l’angolo!

Daniele è furioso con Onestini

Ciò non è chiaramente passato inosservato agli altri, in particolare a Daniele Dal Moro che aveva stabilito da un po’ di settimane a questa parte un legame assai speciale con la modella e che- forse- vinto dalla gelosia, è assai seccato dall’ atteggiamento di Onestini che è davvero un gran bel ragazzo.

Sta di fatto che il giovane, parlando sottovoce, con Wilma Goich e Luca Onestini, ha sostenuto che secondo lui Luca stia fingendo con Nikita e che lo stia facendo solo con il preciso obiettivo di farsi notare. ” Non gliene frega niente di Nikita Pelizon, lo capisce anche un cieco”, ha sostenuto, alquanto irritato.

Inoltre non contento ha anche promesso di rivelare ” i segreti di tutti” ma soprattutto di voler andare a fondo con Onestini che- ormai lo abbiamo ben capito- non gli sta per niente simpatico… E ora che accadrà? L’ex tronista si accorgerà della guerra che gli sta muovendo contro il collega? Quali saranno le sue prossime mosse?