Gerry Scotti, l’incidente in diretta è grave: intervengono i medici

C’è stata davvero tanta paura per il mitico Gerry Scotti che è ancora oggi uno dei conduttori di punta di Canale 5. Amatissimo dal grande pubblico di ogni età, oltre a essere la punta di diamante del game show pre- serale Caduta Libera, svolge da tempo anche il ruolo di giudice di Tu Sì Que Vales, il programma del sabato sera della Rete Ammiraglia della Rete del Biscione.

E ora ha fatto spaventare- e non poco- i suoi fan, oltre che una sua cara collega in modo particolare. Ma che cosa è successo? Il racconto dei fatti che sono diventati in men che non si dica virali…

Ammettiamolo senza problemi, sia nella vita quotidiana, al di fuori del Piccolo e Grande Schermo, può capitare di farsi davvero male anche quando la situazione pare del tutto sotto controllo. E talvolta può anche capitare di rimanere feriti o comunque di provare una certa dose di dolore, sia fisico sia mentale, quando si sta lavorando a una trasmissione televisiva.

Lo sa certamente molto bene il caro Gerry che durante la registrazione di una puntata di Tu Sì Que Vales, a causa di una scelta sbagliata dell’ amica e collega Sabrina Ferilli, è stato costretto ad abbandonare per un po’ lo studio, gettando nello sconforto più totale non solo la splendida attrice ma anche i numerosissimi telespettatori.

Ovviamente lei non gli ha fatto male di proposito, ve lo chiariamo subito, ma in ogni caso è stato per causa sua se l’uomo è stato vittima di un piccolo incidente avvenuto mentre stava svolgendo il suo lavoro… Ma che cosa è successo? Il racconto dei fatti…

Scotti sente dolore, la Ferilli è sconvolta: è per colpa sua!

In poche parole durante una performance di un concorrente, un illusionista, è stata chiesta la partecipazione di tre giudici. In particolare Scotti e la De Filippi dovevano prendere in mano i sacchetti indicati dalla Ferilli che si era assunta una grande responsabilità dal momento che in uno di essi era contenuto un chiodo! In pratica l’esibizione consisteva nel riuscire, con la mera forza del pensiero del mago, di non farlo trovare al giudice che aveva accettato di collaborare con lui. Tuttavia non sempre- come si suol dire- ” tutte le ciambelle escono con il buco”…

Fatto sta che è sembrato che Gerry lo abbia trovato eccome dal momento che come ha schiacciato un sacchetto, ha quasi gridato dal dolore ed è corso in men che non si dica è scappato dietro le quinte per chiedere l’aiuto di un medico! Ed è il Caos!

A quel punto l’artista romana si è spaventata a morte, ma alla fine Maria, che è anche una delle sue migliori amiche nella vita, dopo aver cercato di distrarla e di rasserenarla, con la complicità degli altri colleghi, le ha svelato che si trattasse solo di uno scherzo, stavolta non organizzatole dal terribile nano rosso!