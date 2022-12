Alex Belli, a un anno di distanza dal GF Vip ha spifferato tutto: “Ho parlato con uno degli autori e…”

A distanza di più di un anno dalla sua chiacchieratissima e seguitissima partecipazione al Grande Fratello Vip, Alex Belli tiene ancora banco sui giornali e sul Web per la sua assai intensa esperienza e per le sue dichiarazioni decisamente particolari, relative alla sua concezione dell’amore, condivise anche dalla sua Delia, oggi protagonista di un calendario davvero sensuale dove appare senza veli.

Il modello, attore e cantante , originario della splendida città di Parma, ha parlato a ruota libera della sua vita, e in particolare di alcuni aspetti che lo legano ancora al padre di tutti i reality, condotto anche a sto giro da Alfonso Signorini che ne ha fin sopra i capelli per ciò che sta accadendo quest0’anno. Ma torniamo ora a parlare del protagonista della questione…

Ha lasciato indubbiamente il segno la presenza dell’affascinante Alex Belli all’interno del gioco. E ancora oggi, nonostante lui abbia partecipato alla sesta e non alla settima edizione del GF Vip che è ancora in corso, si parla di lui e di ciò che ha vissuto tra quelle mura, a Cinecittà.

Chiacchieratissimo è stato il suo flirt con Soleil Sorge e poi l’entrata in scena della moglie Delia. I due, una volta usciti dalla Casa. nel corso di alcune interviste, compresa la loro ospitata a Verissimo, hanno parlato del concetto di amore libero, per il quale soprattutto l’uomo è stato preso di mira, anche dalla spumeggiante Luciana Littizzetto durante una puntata di C’è Posta Per Te.

Ma ora l’artista, che ha rilasciato una lunga intervista a Super Guida Tv, ha voluto parlare del suo lavoro e del legame che ancora lo vede strettamente connesso con la trasmissione che lui porta sempre e comunque nel cuore.

Il legame con gli autori, la rivelazione di Alex

In particolare Alex ha voluto rivelare, senza tanti giri di parole, che lui si sente ancora con gli autori. Queste le sue esatte parole al riguardo: “L’altro giorno ho parlato con uno degli autori, con cui ho mantenuto un rapporto di amicizia. Sono diventato molto più amico con gli autori e con le maestranze che con i vipponi stessi”.

Parole certamente curiose e rivoluzionarie che hanno lasciato basiti i più, ma – in realtà- fino a un certo punto, visto che si sa che Belli ami stupire. E pure col botto!

Inoltre ha anche spiegato il motivo della sua mancata e sussurrata presenza a Tale & Quale Show. sottolineando che si trattasse solo di fake news. E, nonostante ciò, ha anche espresso il suo più vivo desiderio di parteciparvi un giorno: “E’ un programma che adoro e che farei anche domani, ma per il momento non ho avviato nessuna trattativa“. Quindi- come si suol- dire ” mai dire mai”! Carlo Conti è avvisato!