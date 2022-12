“Il GF è morto”: Alfonso Signorini con le mani in testa | La rivelazione è da brividi

Non è propriamente un gran momento per il Grande Fratello Vip, giunto quest’anno alla sua settima edizione, che si è dimostrata fino ad oggi decisamente rocambolesca e infuocata. Alfonso Signorini, il suo carismatico conduttore, è veramente stanco anche perché – come si suol dire – ogni giorno ce n’è una! E ora, come sorta di metaforica ciliegina sulla torta, arriva l’ennesima stoccata: “Il GF è morto”.

Non c’è mai davvero pace per il conduttore, giornalista, nonché direttore del magazine Chi: difatti ora arriva l’ennesima gatta da pelare per lui, non ne può davvero più.

Manca ancora molto alla conclusione della settima a e chiacchieratissima edizione del GF Vip. I concorrenti in gara sono stati e sono ancora tanti e secondo molti ci saranno presto altre entrate, così come altre uscite. Alcune secondo copione dopo l’eliminazione tramite il televoto, mentre altre, come abbiamo già visto nelle scorse settimane, realizzate non nella maniera canonica, ma per decisione degli stessi autori, oltre che dello stesso Signorini, che non ne può davvero più dell’insolenza e dell’arroganza che serpeggiano più che mai quest’anno all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Esemplare in tale direzione è stato il caso di Marco Bellavia, che ha visto fallire miseramente la sua missione, e che stanco di essere preso di mira dagli altri vipponi, ha deciso di uscire con largo anticipi dal gioco, sebbene per molti telespettatori sia lui il reale vincitore di questa edizione.

Un’edizione che, come si legge sovente sul Web, e in particolare sui Social, sta diventando sempre più trash e caotica. E ciò sta causando non pochi problemi alla trasmissione, così come al conduttore.

Arriva la stoccata dall’ ex…

Ma poi i guai non sono di certo finiti qui e le schermaglie fra i vari concorrenti si sono sempre via via fatte più accese e hanno anche iniziato a scocciare molti fan della prima ora del padre di tutti i reality.

E ora arriva l’ennesima stoccata da parte di un’ex vecchia gloria del programma, le sue parole sono lame taglienti. Stiamo parlando di Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello in versione non vip, che ha voluto dire la sua su Marco Bellavia. A quanto pare la donna è rimasta scioccata dagli atteggiamenti che i concorrenti hanno tenuto nei confronti dell’uomo che ora come ora è seguitissimo come non mai sui sui canali.

Il suo lungo sfogo è presente sui Social, in particolare su Twitter, ma anche su Facebook. “Che il programma, dopo 22 anni, non abbia più senso di esistere è cosa ovvia.”, ha così iniziato ilo suo lungo discorso la donna, che poi ha anche voluto sottolineare che a suo avviso per l’ex star di Bim Bum Bam non fosse il reality e il luogo giusto. Cristina ha anche sottolineato un’importante questione, ovvero di chi si occupa dei casting. E alla fine dei giochi è arrivata a una sua morale: “Morale della favola: la colpa non è solo dei concorrenti, ma di chi seleziona e fa i casting. A questo punto direi: il Grande Fratello è morto“. E ora si attende la replica del suo mattatore…