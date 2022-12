Jessica Morlacchi, è rifatta: il prima e dopo è sconcertante | Irriconoscibile

Jessica Morlacchi è un membro fisso del cast Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ma in passato ha cavalcato l’onda del successo in qualità di leader della band musicale i Gazosa. Con il passare del tempo è letteralmente cambiata da un punto di vista estetico. Ecco un confronto di una foto del passato con una recente. Il risultato è sbalorditivo.

Tutti sono concordi nel dire che Jessica Morlacchi sia una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Nata il 17 luglio 1987, adesso è presente tutti i giorni sulla Rai accanto a una delle conduttrici più amate del momento. È diventata famosa nel 2001 grazie ai Gazosa. La band musicale ha vinto il Festival di Sanremo nello stesso anno con la canzone Stai con me forever. Tuttavia il vero successo è arrivato con Www.mipiacitu. Nel 2003, però, la Morlacchi ha deciso di intraprendere la carriera da solista e ha iniziato a comporre brani per i suoi colleghi.

Il suo talento è stato così apprezzato al punto tale che Marco Masini le ha chiesto nel 2005 di duettare con lui sul palco dell’Ariston nella quarta serata dedicata appunto ai duetti. Durante la sua carriera artistica ha avuto modo di mettersi alla prova in vari contesti televisivi. Nel 2019, per esempio, ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show ottenendo così un buon giudizio dei membri della giuria. Attualmente è presente nel varietà pomeridiano Oggi è un altro giorno su Rai 1 e in tanti si chiedono se la sua bellezza sia merito di Madre Natura o del chirurgo estetico. Andiamo a scoprire la verità.

La Morlacchi ha consultato un medico chirurgo?

Fino a qualche settimana fa Jessica Morlacchi è stata al centro dell’attenzione per via della questione inerente a Memo Remigi. È stata palpeggiata nel pieno di una diretta e Striscia la notizia ne ha fatto un servizio. Alla fine lei lo ha perdonato, ma l’uomo è stato allontanato dal programma.

“Assolutamente no”

In un secondo momento ha risposto ai suoi follower in merito al ritocco estetico al seno. La risposta negativa ha eliminato ogni tipo di dubbio. Tuttavia c’è qualcuno che ha notato un qualcosa di diverso nel suo viso. Su questo c’è ancora un alone di mistero.

A prescindere da tutto Jessica Morlacchi è una del mondo dello spettacolo che sa come avere i riflettori puntati addosso. Quando qualcuno le ha chiesto se si fidanzerebbe con un carabiniere lei ha risposto in questo modo: “Se mi innamoro non mi interessa che lavoro fa”. Ciò dimostra il suo lato umile. E’ impossibile non amarla.