Lutto Enzo Salvi: “Te ne sei andato all’improvviso” | Il post è da lacrime

Enzo Salvi è uno dei comici più amati del mondo dello spettacolo italiano. Vanta di una carriera degna di tutto rispetto, in quanto ha realizzato diversi film di notevole successo. Ha sempre una risata coinvolgente, ma da qualche ora è stata rimpiazzata dalle lacrime per via di un lutto che lo sta devastando. Ecco tutti i dettagli della spiacevole vicenda.

Nato a Roma il 16 agosto 1963, Enzo Salvi è noto per aver indossato i panni di Er Cipolla e per il tormentone ‘Mammamia come sto’. Prima di mettersi alla prova nel piccolo schermo, è stato in teatro per recitare in alcune commedie: Balle di Natale, Fiumi di forfora e A qualcuno piace farlo. Tuttavia il vero successo è arrivato con Body guards – Guardie del corpo con Christian De Sica, Massimo Boldi e Biagio Izzo.

In televisione è stato protagonista di alcuni episodi di Un’estate al mare ed è stato uno degli inviati speciali dello show di Rai 1 Punto su di te!. Ha anche partecipato ad alcuni reality come Jump – Stasera mi tuffo. Tante altre cose potrebbero essere menzionate, proprio perché Enzo Salvi si è sempre dedicato anima e corpo all’attività di attore, cabarettista, comico e doppiatore. Purtroppo in queste ore sta facendo i conti con uno spiacevole evento, ovvero la morte del padre.

“Te ne sei andato all’improvviso”

Essendo un personaggio pubblico, Enzo Salvi tende a condividere con i fan la sua quotidianità. Di recente ha scritto un post commovente per il padre Antonio, detto Tony, noto sui social grazie al figlio. “Verificato…CIAO PAPÀ MIO…Te ne sei andato all’improvviso…senza di Te non so ce la faro”, ecco le sue parole toccanti. I fan gli hanno dedicato un dolce pensiero per dargli supporto anche se a distanza.