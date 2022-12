Mediaset, addio improvviso: dopo 20 anni di carriera si è spento

La Mediaset è un’azienda italiana attiva nell’ambito della comunicazione, specializzata soprattutto nella distribuzione televisiva in chiaro e a pagamento su più piattaforme. È sicuramente una delle reti con alti ascolti e il merito è degli altri vertici che propongono sempre cose avvincenti. Purtroppo in queste ore un amatissimo conduttore ha dato una triste notizia, ovvero l’addio di un noto volto televisivo.

Il conduttore in questione è l’inimitabile Gerry Scotti. Da anni cavalca l’onda del successo e il merito è sia della sua indiscussa professionalità che del suo carisma. In tanti programmi televisivi si mette alla prova e il risultato è sempre soddisfacente. Adesso è al timone della conduzione di Caduta libera, ma fino a poco tempo fa regalava sorrisi nello studio di Tu sì que vales con Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere la sua quotidianità su Instagram. In passato si era addirittura scusato con i follower per essersi assentato per qualche mese, ma era focalizzato sulla nipotina nata da poco. Ciò dimostra che ci tiene ad avere un rapporto con chi lo segue fin dai suoi primi esordi. Neanche stavolta ha fatto uno strappo alla regola, ma ha riportato una notizia alquanto triste.

“Tutti ti amavano, ci mancherai”

Andando visualizzare so profilo Instagram, l’ultimo post è dedicato a Giacomo Zoppi, lo storico scaldapubblico degli studi delle trasmissioni televisive più famose della Mediaset. È venuto a mancare domenica 11 dicembre 2022 e Gerry Scotti, in onore della loro amicizia, ha voluto rendergli omaggio: “Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre su pezzo. Tutti ti amavano, ci mancherai”. Il post include due foto: una ritrae i due in compagnia nello studio di Chi vuol essere milionario mentre la seconda propone un primo piano di Jack, così soprannominato dagli amici.

Nei commenti si può leggere quello del regista televisivo Giancarlo Giovalli, il quale ha scritto testuali parole: “L’anima del nostro pubblico, l’allegria dei nostri studi. Era un amico e una persona buona. Ci mancherà tantissimo“.

A seguire anche Barbara D’Urso ha voluto dare l’ultimo saluto all’uomo: “Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia…Non ci credo…L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: ‘Ciao Barbara!’…Anni, anni e anni vissuti insieme…Tu perfetto, come sempre…Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene. Ciao Jack, unico Jack”.