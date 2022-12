Stefano De Martino, ora non si nasconde più sulla figlia di Antonino: “Non è mia figlia ma…”

Stefano De Martino, dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, è riuscito a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo italiano e ora sta cavalcando l’onda del successo. Allo stesso tempo ha appassionato i fan con la sua love story con Belen Rodriguez. Nonostante lei abbia avuto una figlia da un altro, lui non ha battuto ciglio a chiederle una possibilità. Tuttavia durante un’intervista ha parlato proprio di Luna Marì. Ecco cosa ha detto.

E’ ben risaputo che Stefano e Belen si sono conosciuti quando lui era fidanzato con Emma Marrone. Infatti all’inizio non erano visti di buon occhio, però con il tempo tutti si sono ricreduti sul loro conto. A causa di alcuni problemi per due volte si sono lasciati e Belen nel frattempo ha avuto una relazione con Andrea Iannone e poi con Antonino Spinalbese. Quest’ultimo lo ha reso padre della piccola Luna Marì, una bellissima bambina.

Adesso Antonino è un concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip e spesso parla della piccola. Non ha mai nascosto il dispiacere di non poterla abbracciare, ma tutto sommato si dichiara tranquillo perché sa che c’è una madre amorevole che se ne prende cura. Dato che Belen è tornata a condividere la quotidianità con Stefano, in tanti si chiedono che rapporto ci sia tra i due.

Le parole di Stefano De Martino su Luna Marì

Per Fanpage.it Stefano ha rilasciato un’intervista, in cui ha parlato della sua vita a 360 gradi. Si è focalizzato a un certo punto su Luna Marì: “Sono molto inibito, io mi rendo conto che ogni volta che io Belen ci esponiamo su un tema che per chiunque altro sarebbe banale, diventa un titolo. In fondo è del tutto normale chiedersi del rapporto che si possa avere con la sorella di tuo figlio che non è figlia tua, ci sta chiedersi che sensazione si viva. Ma dal momento in cui sappiamo che tutto è un titolo, abbiamo grande ansia da prestazione”.

“Potrei sparire anche l’anno prossimo”

Stefano ha voluto anche esprimere un pensiero sulla sua storia d’amore: “Come sarebbe andata senza la cronaca rosa, senza il mio incontro con Maria De Filippi, senza essere un ballerino? Questo non lo so. Penso solo che dal momento in cui un’occasione ti viene data, la sola cosa che puoi fare è sfruttarla”.

Infine ha confessato di ritenersi fortunato ad avere avuto questa possibilità, ma è anche consapevole che tutto potrebbe svanire in un’istante: “Se c’è qualcosa sotto quella luce, allora la gente lo nota e ti dà altre possibilità. Inoltre questo è un lavoro in cui ogni anno devi coltivare quello che fai”.