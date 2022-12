Kate Middleton, le sue condizioni allarmano tutti: grosso sfregio in testa | Come sta

Kate Middleton è una dei membri della famiglia reale inglese più amata non solo dai sudditi della corona, ma dall’intero pianeta. Con il marito, il Principe William, viaggia spesso per dedicarsi ad attività solidali nei Paesi più bisognosi. Infatti in tanti la paragonano con Lady Diana sia per la bellezza estetica che per il buon cuore. In queste ore tutti sono in pensiero per lei per vie delle condizioni di salute.

Nata a Reading il 9 gennaio 1982, Kate Middleton ha studiato Storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews ed è proprio lì che ha incrociato per la prima volta lo sguardo dell’attuale marito nel 2001. Entrambi parteciparono a una sfilata di moda e da allora sono inseparabili. Sono convolati a nozze il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster diventando poi genitori di George, Charlotte e Louis. Con la morte della Regina Elisabetta II, Kate è diventata la principessa di Galles.

Allo stesso tempo Kate è una vera e propria icona della moda. Nella classifica delle reali più belle del sito BeautifulPeople.com, per esempio, è stata collocata al terzo dopo Grace di Monaco e Rania di Giordania. Molti ricorderanno la domenica di Pasqua quando si è presentata davanti ai riflettori con un coat dress firmato Emilia Wickstead. Era semplicemente bellissima. Tuttavia nelle ultime ore non solo è apparsa con viso sciupato e stanco, ma anche con uno sfregio in testa. Cosa le sta succedendo? Andiamo a scoprirlo.

Un dettaglio che ha spiazzato i sudditi

Durante un evento la principessa ha raccolto i capelli e così i più attenti hanno notato una piccola cicatrice sulla tempia sinistra. Già 2011 questo dettaglio non passò inosservato quando Kate ha rispettato un impegno ufficiale per Kind Direct. Andando nello specifico, la cicatrice sarebbe lunga 7 centimetri. In realtà, dopo mesi di silenzio, ha deciso di spiegare come stanno realmente le cose.

Un intervento chirurgico negli anni della fanciullezza

In pratica Kate ha riferito durante una delle sue innumerevoli interviste che in passato si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. Il medico John Scurr del Lister Hospital di Londra. Non c’è stata la diagnosi di tumore al cervello, in quanto l’operazione potrebbe essere stata fatta con lo scopo di rimuovere la malformazione arterio-venosa.

Per quanto riguarda il viso stanco e sciupato, è stato detto che risulta difficile far combaciare i suoi impegni. Nonostante la debolezza fisica riesce a svolgere il suo compito nel migliore dei modi accanto al marito. Per questo è impossibile non amarla.