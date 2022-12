Anna Tatangelo, la dichiarazione shock che Denise non avrà apprezzato: “Gigi lo sposerei ancora”

E’ finita da tempo la storia d’amore, durata la bellezza di 13 anni, tra la bellissima cantante di Sora Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che si è rifatto ben presto una vita dal punto di vista sentimentale con la ben più giovane Denise Esposito con la quale ha messo al mondo un bellissimo bambino. Il primo figlio per lei ma il quinto per lui.

La sua ex- invece- dopo una relazione con il cantautore Livio Cori, che sembrava aver preso una piega importante, visto che era arrivato anche il famoso anello, è tornata nuovamente single. Ma nel frattempo, è anche tornata a parlare del padre di suo figlio Andrea, che vive con lei in una casa al Parioli, rilasciando una dichiarazione che ha lasciato basiti i più…

Come sarebbe a dire che lei, nonostante tutto, sposerebbe ancora Gigi? I suoi fan, così come quelli del cantante partenopeo, sono rimasti sconvolti anche perché lui da un po’ di tempo non solo è legato sentimentalmente parlando a un’altra donna, per altro molto bella, e che ha deciso-almeno per ora- di non lavorare nel vasto mondo dello Spettacolo e di ” non sfruttare” la fama del suo uomo, della quale è cotto a puntino, ma con lei è diventato pure nuovamente genitore.

Ma- a onor del vero- anche lei lo aveva reso padre di Andrea che oggi vive con lei nella loro casa al Parioli e che pare essere molto geloso della sua splendida mamma. Una mamma ora come ora single e che aveva – però-iniziato a credere ancora all’amore, nonostante il grande dolore provato per la fine della sua lunga relazione con il suo papà con il quale oggi è in buoni rapporti anche per il bene della creatura che hanno messo al mondo insieme.

Sì, il vasto popolo del Web, aveva tirato un bel sospiro di sollievo, quando aveva notato che lei aveva deciso di far davvero sul serio con Livio Cori, tant’è che i due poi hanno iniziato ad apparire insieme in alcuni scatti social anche sul Profilo Ufficiale Instagram di lei . Poi lei ha mostrato l’anello, ergo si erano fidanzati ufficialmente?

Anna lo sposerebbe ancora…

Peccato che di lì a poco la storia sia arrivata tristemente al capolinea e che lei è tornata single. Inoltre ora prima di frequentare un altro uomo vuole pensarci molto bene. Ma a proposito di uomini, secondo molti lei avrebbe ancora nel cuore Gigi ed è per questo che sarebbe finita con Livio. Tant’è che durante una sua intervista a cuore aperto Anna è arrivata a dire: “Gigi resta comunque la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che tutto sommato sposerei ancora“. Dunque è ancora innamorata persa di lui?

Ma che ne penserà di tutto questo la bella Denise Esposito, la nuova compagna di lui? Tra l’altro si mormora che lui non abbia mai davvero dimenticato la Tatangelo. Come stanno davvero le cose? Non è mai finita tra loro? E Andrea, sogna ancora di vedere la sua mamma e il suo papà vivere sotto lo stesso tetto?

E intanto i fan che sognano da tempo un ritorno di fiamma incrociano le dita…