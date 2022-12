Questa ragazza oggi ha 71 anni ed è la più famosa di tutte: vi sfido a riconoscerla

In questa foto dal sapore squisitamente e infinitamente vintage vediamo una ragazza molto bella e dotata di un’ eccellente fisicità che in gioventù ha svolto il mestiere di modella e di attrice con una certa dose di successo. Ha fatto innamorare moltissimi uomini ma ne ha sposato uno che è un mito vivente nel nostro Paese, proprio come lei.

Lei che poi ha scelto di dedicarsi poi, con il passare del tempo, maggiormente alla musica e alla famiglia, anche perché ha avuto ben quattro figli da crescere, sebbene la primogenita non faccia più parte di questo mondo da molti anni. Inoltre è diventata anche nonna!

Con il suo ex marito con il quale, dopo tanto tempo, per l’immensa gioia dei rispettivi fan, che sono decisamente numerosi e sparsi in tutto il mondo, è tornata in buoni rapporti anche se l’amore coniugale è finito da un bel pezzo, nonostante il grande pubblico ci speri ancora in un loro ritorno di fiamma.

Tuttavia di ritorno si può comunque parlare ma solo ed esclusivamente a livello professionale e artistico dal momento che i due hanno ricominciato a collaborare e a calcare insieme numerosi e assai prestigiosi palchi, con tanto di tour a livello internazionale.

E così la compagna di lui, nota showgirl, ha iniziato a diventare sempre più gelosa di lei. E allora lui che ha fatto? E’ corso ai ripari dichiarando che ora per lui la sua ex moglie è come una sorella. Avete ora capito di chi stiamo parlando?

Romina Power, bellissima ieri come oggi

Ovviamente della splendida Romina Power che oggi sta accusando, come lei stessa ha raccontato tramite alcuni video pubblicati sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, dove ama mantenere un filo pressoché costante e diretto con i suoi fan. In particolare la donna ha dolori al ginocchio e ora deve stare a riposo. Non per nulla è stata pure costretta ad annullare alcuni suoi impegni per tale motivo.

Tuttavia non ha perso il suo proverbiale e fulgido sorriso e la sua innata voglia di vivere e di scherzare. E, nonostante ne sia passata di acqua sotto i ponti dalla realizzazione dello scatto di copertina, dal momento che lei oggi ha 71 anni, possiamo dire che la sua bellezza è rimasta assolutamente immutata.

Non per nulla non le mancano – di certo – gli ammiratori, ma lei continua a professarsi single. Ma i fan si augurano che presto un nuovo amore possa iniziare a farle battere forte forte il cuore…