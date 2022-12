Brutte notizie da Buckingham Palace: ora che la Regina non c’è più Carlo se n’è sbarazzato

Carlo ancora una volta fa parlare – e pure a lungo- di se non solo per il fatto che sia il nuovo Sovrano d’ Inghilterra ma anche per via di alcune sue scelte, molte delle quali assai criticate non solo dai suoi sudditi, bensì anche dalla Stampa che non lo perde mai e poi mai di vista. E ora una sua nuova ” trovata” ha lasciato tutti quanti letteralmente a bocca aperta: ora che la Regina non c’è più lui…

Da quando la madre non fa più parte di questo mondo di cose all’interno della mitica Royal Family ne sono cambiate e non sempre in meglio, anzi! Per prima cosa, oltre a togliere privilegi su privilegi a tanti nobili, sono diventati ancora più duri e scostanti i rapporti con il Principe Harry e la sua bellissima quanto criticata consorte, con passato di attrice, Meghan Markle. Carlo- infatti- non ha affatto messo da parte il suo rancore, davvero ingente, per la scelta da parte del suo figlio secondogenito di lasciare l’ Inghilterra e Palazzo ormai diversi anni fa per andare a vivere in California ove tuttora risiede con la moglie e i figlioletti.

Una scelta dettata dal fatto che la donna non ne poteva davvero più dell’ etichetta e delle antipatie che pressoché quotidianamente le dimostravano di provare nei suoi confronti i familiari del marito, compresi quelli acquisiti. Non per nulla anche la bellissima Kate Middleton, moglie del cognato William, non l’ha mai potuta vedere!

Ma poi Elisabetta, sentendo tantissimo la mancanza del suo adorato nipote, ha deciso di perdonarlo e ha iniziato a rivederlo. Inoltre ha invitato sia lui che la moglie ai festeggiamenti del celebre Giubileo di Platino che- in ogni caso- hanno vissuto in maniera alquanto defilata e non dunque in prima linea come gli altri membri della famiglia.

Una famiglia oggi nella quale loro due non si sentono più di farne parte dal momento che Re Carlo li ha allontanati ancora di più, mettendo chiaramente il luce il fatto della sua totale mancanza di stima nei confronti non solo del figlio ma anche di Meghan, soprattutto dopo che è uscita una chiacchieratissima docu- serie su Netflix che li riguarda.

Elisabetta non c’è più e lui…

E loro saranno i grandi assenti al pranzo di Natale a Palazzo, insomma neanche per un’occasione tanto importante che sa di amore e di famiglia, ci sarà una bella riconciliazione. E ciò fa intuire quanto il nuovo Sovrano possieda un caratterino niente male! Testardo e caparbio come pochi, oltre che- a quanto pare- pure assai irascibile. E ora si è pure permesso di togliere dal menù di quel giorno di festa un piatto che mai e poi mai era mancato nelle scelte di Elisabetta. E intanto la gente mormora…

Si tratta del foies gras, che Carlo ha deciso di eliminare per ascoltare sempre più le sue idee animaliste e salutiste. E Camilla, la sua meravigliosa Regina consorte, che cosa ne avrà pensato di tale scelta? Lo avrà assecondato? O forse è stata proprio lei a convincerlo in tale direzione?

Di tutto questo non ne abbiamo la certezza mentre è ben più che certo il fatto che lei sia una donna molto paziente e determinata che ha saputo aspettare il suo momento non solo per vivere alla luce del sole il suo amore con l’uomo che ha sempre davvero amato ma anche per vivere la gloria. Quale? Beh, quella di essere al suo fianco sul trono. E scusate se è poco…