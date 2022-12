Bye Bye Alberto di Monaco’: Charlene di Monaco ora non ha più bisogno di lui | Beccata proprio così

Charlene di Monaco da un anno a questa parte non è mai uscita di scena all’interno della pagine della Cronaca Rosa. Prima si è parlato a lungo del suo viaggio in Sudafrica, la sua terra natale, che sapeva molto di fuga, poi dei suoi estenuanti e continui ricoveri e nel frattempo delle sua grande crisi coniugale.

Sta di fatto che ora come ora, sebbene lui continui a negare che il loro matrimonio sia finito, loro iniziano a fare vite sempre più separate. E ciò ha fatto nascere, o meglio, rinascere la voce di un loro addio…

Tra l’altro, quando lei gli sta lontana, pare che sia sempre più luminosa. Insomma, la sua stella, perché di essa si tratta assolutamente, brilla ancora di più. Lei è sorridente, felice e in gran forma e ben lontana da quell’immagine della Principessa Triste, epiteto che tempo fa fu coniato appositamente per la compianta Lady D, con il quale lei veniva definita dalla Stampa.

Ma – del resto – già in tempi non sospetti alcune sue amiche, che sono volute – però – rimanere ben nascoste nell’anonimato, avevano spifferato il fatto che lei si sentisse soffocare dalla vita di Palazzo Grimaldi e dalla famosa etichetta, ritenuta troppo rigida. E anche il giorno delle nozze, video e foto alla mano, è apparsa spenta, quasi come stesse andando a sacrificarsi, anziché a sposarsi con il suo Principe.

Poi l’arrivo dei gemelli Jacques e Gabrielle le ha donato una nuova linfa vitale per un certo periodo ma poi – a quanto pare- non è bastato e lei è andata letteralmente in tilt. Dopo la lunga permanenza nel suo Paese natio è tornata alla base, salvo poi andare a ricoverarsi in Svizzera e trascorrere le festività natalizie lontana dalla famiglia. Poi è ritornata a casa ma è apparsa sovente fredda e distante da Alberto.

Un vero incanto alla festa senza il suo Principe

Poi altre volte si è data alla macchia e anche durante le vacanze estive non si fatta vedere in sua compagnia e ora che fa? Si presenta a una festa natalizia organizzata dalla sua organizzazione umanitaria senza di lui! Forse era impegnato in altre occasioni visto che il Natale è praticamente alle porte? O magari era semplicemente raffreddato? O sono davvero arrivati alla frutta?

Sta di fatto che lei è apparsa agli occhi dei presenti non solo bellissima ed elegantissima ma anche al top della forma fisica: sguardo luminoso, capelli splendenti con un cambio di colore per quanto concerne le sue chiome, dal momento che ora possono contare su una tonalità di biondo più chiara rispetto a quella che amava portare in precedenza, e un make up raffinato con i suoi meravigliosi occhi in primo piano. Un vero incanto, non c’è che dire!

E poi il suo abito da sera firmato Carolina Herrera , blu notte, ha messo in evidenza le sue braccia e le sue spalle, degne di una ex campionessa di nuota quale lei è stata. E un piccolo spacco sulla schiena ha reso la sua mise ancora più seducente.