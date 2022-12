Silvia Toffanin, si accascia davanti all’ospite: mai vista una roba del genere in tv

Silvia Toffanin durante una puntata del suo seguitissimo rotocalco di Canale 5 Verissimo che va in onda dallo scorso anno per ben due pomeriggi di seguito, dunque non solo il sabato ma anche la domenica, ha lasciato sconvolti a un certo punto i numerosi telespettatori. La conduttrice veneta si è accasciata davanti a un ospite. Ma che cosa è successo di tanto grave da indurla a compiere un gesto del genere?

Si sono anche un po’ spaventati i suoi fan, compresi chiaramente anche quelli della prima ora, quando hanno visto la donna in quello stato nel quale- a onor del vero- non l’avevano mai e poi mai vista!

E’- indubbiamente- un’immensa professionista e un’intervistatrice abile ed empatica Silvia Toffanin ma è anche una donna dolce, romantica e sensibile, oltre che assai incline alla commozione e alle lacrime. Se inizialmente cercava di trattenerle ora non lo fa più. Sovente la vediamo commuoversi davanti al racconti di alcuni suoi ospiti e a parlare con la voce rotta dal pianto.

Alcune volte sono lacrime di autentica gioia, altre di dolore. Un dolore che lei ha provato non troppo tempo fa quando ha perso la sua adorata mamma. Ma, nonostante ciò, sotto consiglio del suo affascinante compagno, l’ AD delle Reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi, con il quale ha costruito una splendida famiglia mettendo al mondo due figli che sono ancora tanto piccini, aveva deciso di recarsi ugualmente a lavoro e di fare le varie registrazioni perché è così che sua madre avrebbe voluto che lei facesse.

Ma anche il fatto di essere diventata genitore a sua volta, come ha più volte raccontato la stessa, l’ha resa più incline alla commozione. E a quel punto i suoi sostenitori, che sono sempre più numerosi, si sono stretti intorno a lei in un unico tenero e assai affettuoso abbraccio. Così come hanno fatto quando hanno notato il gesto che lei ha messo in atto soltanto pochi giorni fa in studio…

Silvia si accascia innanzi a lei…

In poche parole Silvia, mentre stava chiacchierando amabilmente con una sua assai gradita ospite, seduta di fronte a lei, ha pensato bene di alzarsi e di raggiungerla, quindi di accasciarsi innanzi alla persona in questione e di stringerle le mani, sorridendole e guardandola negli occhi con infinita dolcezza. Di chi stiamo parlando? Della meravigliosa Wilma De Angelis che ha parlato a Verissimo del dolore fortissimo che prova da quando, cinque mesi fa, è morto il suo adorato compagno. E ora che il Natale è vicino si sente sempre più sola anche perché ha lasciato questo mondo anche un altro uomo per lei molto importante…

” Tra poco è Natale, lo stiamo aspettando. Lo passerò con i miei nipoti. Senza mio fratello che è stato un altro pilastro della mia vita. Era il mio fratellino, è cresciuto vicino a me. Negli ultimi tempi è stato molto importante, sia come consiglio che come amicizia. In pochi mesi se ne sono andati questi due uomini con i quali io mi sentivo protetta“, ha rivelato la donna.

Ed è a quel punto che la Toffanin, vicinissima a lei, l’ha voluta rassicurare dicendo: ” Tu sei forte, devi essere fortissima, perché hai l’amore dei tuoi nipoti e del pubblico che si ricorda sempre di te“.