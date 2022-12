“Che pagliacciata si sapeva già”: il Grande Fratello finisce sotto accusa

Signorini è sempre più scosso e si sta rendendo conto che questa edizione, la settima per l’esattezza, del padre di tutti i reality, in versione vip, gli sta dando non pochi grattacapi. E ora la trasmissione è finta ancora una volta sotto accusa! Ma che cosa è successo stavolta?

Non c’è proprio pace per il Grande Fratello Vip quest’anno: dopo eliminazioni a sorpresa e il caso di Marco Bellavia, il reality è stato ancora posto nel mirino. Ed è il Caos!

Non si può- di certo- dire che a sto giro il programma ci stia annoiando, anzi! Del resto ogni giorno ne succede almeno una e tra diatribe e litigate furiose tra i concorrenti che vanno e vengono come se la Casa fosse ” un porto di mare”, tra novità e alcune conferme, ecco che la polemica si infila sinuosa e improvvisa in ogni angolo.

Stavolta si riferisce a un fatto assai recente e che sta tenendo banco più che mai nelle ultime, o meglio, ultimissime ore sul Web e in particolare sui Social, non si parla praticamente altro. Dunque si tratta di qualcosa di assolutamente molto grave…

Riguarderebbe in modo particolare un vippone che era stato eliminato dal televoto ma poi ecco che sono state prontamente ” cambiate le carte in tavola”… E il pubblico a quel punto è insorto!

Charlie è fuori ma poi… E gli danno del raccomandato

Stiamo chiaramente parlando di Charlie Gnocchi che era stato invitato a uscire dal gioco dopo che il pubblico a casa aveva decretato la sua uscita con il 40% dei voti. Ma poi, una volta che ha raggiunto Alfonso Signorini in studio ed è stato aperto il celebre bussolotto: tutto è cambiato e lui è dovuto rientrare – e pure a spron battuto- nella Casa.

In poche parole sul biglietto c’era scritto che doveva farlo e, sebbene lui non avesse alcuna intenzione di rientrare, ha dovuto accettare il verdetto, fortemente incalzato dal conduttore che quest’anno sta passando momenti molto tesi visto che l’edizione in corso del programma è davvero tosta, oltre che decisamente molto ma molto criticata.

Come lo è stata l’uscita con rientro di corsa del concorrente eliminato. Non per nulla c’è chi parla di lui come un ” raccomandato” e chi addirittura arriva a dire che si trattasse solo di una vera e propria pagliacciata e che fosse già stato tutto quanto stabilito da tempo , sottolineando pure che- alla fine- non interessi il giudizio del pubblico che aveva deciso di eliminarlo dal gioco, mettendo in chiara luce la propria antipatia nei confronti del noto speaker radiofonico che ha ammesso- tra l’altro- di non trovarsi più bene nella Casa.