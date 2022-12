Masterchef, purtroppo il concorrente se l’è vista brutta: l’arresto cardiaco improvviso

Paura, paura allo stato puro per uno dei tanti concorrenti del noto programma di cucina di Sky, che da tanti anni ci fa compagnia. Difatti uno ha vissuto sulla sua pelle un momento davvero molto brutto che ha fatto tremare i telespettatori, che sono sempre tanto numerosi e che ora si chiedono come stia l’uomo.

No, non se l’è vista bene proprio per niente l’uomo che ha subito un terribile arresto cardiaco. Ma è anche a seguito di ciò che ha preso la decisione di guardare avanti e di pensare maggiormente a se stesso e alla realizzazione dei propri sogni che- si sa- sono realmente il sale della vita.

Il cuore è davvero il motore non solo del nostro corpo a livello fisico ma anche emotivo, ergo quando impazza o rischia di fermarsi ci troviamo a vivere una situazione non solo molto drammatica ma anche altamente nociva per la nostra stessa esistenza che può così spezzarsi da un momento all’altro.

E chi è stato protagonista di una situazione del genere, che non si dimentica di certo tanto facilmente, non è più lo stesso. C’è chi si butta giù e c’è – invece- chi decide di prendere finalmente saldamente le redini della sua vita e cercare di vivere pienamente ogni giorno, dando maggiore ascolto alle proprie passioni.

Ed è esattamente quello che è successo al concorrente della nuova e attesissima edizione di Masterchef che dopo il malore ha deciso di concentrarsi con più ardore sulla fotografia, che rappresenta per la verità il suo lavoro, oltre che su due sue immense passioni. Quali? La barca a vela e la cucina. Ma di chi stiamo parlando?

Francesco dopo l’arresto cardiaco, come sta oggi

Stiamo parlando di Francesco Girardi che tra l’altro ha da pochissimo conquistato il famoso quanto agognato grembiule bianco. L’uomo, che ha conquistato i giudici con un particolare, quanto gustoso e prelibato, primo piatto a base di gnocchi di seppia, ha raccontato di aver perso i suoi genitori per causa di un terribile incidente stradale. Ma poi lui si è fatto forza ed è riuscito a superare il lutto. Si è sposato ed è riuscito a mettersi in forma, dopo che era arrivato a pesare ben 160 kg!

E per mantenersi al top ha iniziato a svolgere tanta attività fisica. Ed è proprio mentre un giorno usciva dalla palestra che è avvenuto il malore. Queste le sue parole: ” L’hanno scorso uscendo dalla palestra sono caduto e ho avuto un arresto cardiaco. Sono morto venerdì e mi sono risvegliato dal coma la domenica”.

Ora l’uomo sta bene e sta godendosi al massimo la vita. E’ felice di essere riuscito a entrare nel programma anche perché la cucina, da quando si è trasferito a Cesena, è diventato un suo grande amore. Un grande amore che gli fa battere sempre forte il cuore ma che lo fa stare bene.