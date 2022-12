Ennesima mazzata per Memo Remigi: per lui non c’è pace

Non c’è davvero pace per Memo Remigi. L’artista dopo essere stato letteralmente cacciato da Oggi è un altro giorno, uno tra i programmi più seguiti di Mamma Rai, in seguito al caso, perché così assolutamente si può definire, di Jessica Morlacchi, ex leader dei Gazosa con oggi una brillante carriera da solista, ha dovuto subire l’ennesima mazzata.

Il fatto è accaduto diversi mesi fa, esattamente il 21 ottobre scorso, ma ancora oggi se ne parla molto. Lui non è stato perdonato non solo da Serena Bortone ma nemmeno dall’ Azienda di Viale Mazzini, che al momento non ha ancora la mezza intenzione di inserirlo in altri programmi. E ora abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione in tale direzione…

No, per l’artista non c’è stata assoluzione. Sta pagando ancora a caro prezzo quel suo atteggiamento, decisamente fuori luogo, di posare la sua mano sul fondoschiena della collega durante la diretta del noto programma della Rete Ammiraglia di Mamma Rai. Il video poi è diventato in men che non si dica virale.

Ma la condanna per lui è arrivata solo qualche giorno dopo quando la conduttrice ha comunicato che lui non avrebbe più fatto parte del cast. Lei che si è sempre battuta, con le unghie e con i denti, per il rispetto nei confronti di tutti, non poteva assolutamente tollerare un comportamento del genere. Così lui è stato cacciato e ora- a quanto pare- lei non gli risponde nemmeno al telefono.

Inoltre Mamma Rai non ne vuole più sapere di lui e sta di fatto che ora come ora non lavora più per alcuna trasmissione. E negli scorsi giorni l’uomo ha dovuto subire un’altra bella mazzata. Lui non se l’aspettava, così come molti suoi fan, molti dei quali delusi del suo modo di fare, e molti telespettatori… Che affronto!

L’ennesima mazza per lui: la Rai è ancora infuriata con Memo!

Che cosa è successo? In poche parole durante la puntata di Stanotte a Milano, serata speciale andata in onda a Natale e condotta da un impeccabile Alberto Angela, non è stato lui a intonare la sua famosissima Innamorati a Milano, bensì la straordinaria Malika Ayane che l’ha interpretata con la sua solita maestria e raffinata eleganza, qualità che noi tutti apprezziamo da tempo.

Ciò, come è anche normale che sia, non è passato inosservato e ha fatto nascere in men che non si dica una gran polemica sui Social. Gli utenti si sono divisi: c’è chi ha trovato giusto non far intervenire Remigi, anche se si trattava di un suo brano, e c’è chi- invece- ha sostenuto che fosse del tutto ingiusto fare una scelta del genere.

Quel che è certo è che lui ci avrà sofferto e avrà compreso il fatto di averla combinata bella grossa. E nemmeno le sue scuse, fatte pubblicamente poco tempo fa, a quanto pare sono bastate a placare l’ira di Mamma Rai…