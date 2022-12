“Li ho visti a letto insieme”: scandalo al Gf Vip | Le telecamere hanno ripreso tutto

Grande Fratello Vip, la settima edizione, attualmente in corso, del padre di tutti i reality, condotta anche a sto giro dal camaleontico Alfonso Signorini, già direttore del magazine Chi, si sta rivelando sempre più bollente. E ora arriva la rivelazione, decisamente succulenta, che fa subito scandalo!

Sono stati beccati a letto insieme, ma chi? Sta di fatto che la notizia ha fatto in men che non si dica il giro del Web, in particolare dei Social, anche perché i suoi protagonisti sono personaggi che già da diverso tempo fanno ampiamente parlare di se per come si stanno comportando all’ interno della Casa Più Spiata d’Italia…

Dopo il caso Bellavia, perché solo così si può definire e pure a buona ragione, le varie squalifiche, le accuse di bullismo e le bestemmie, ecco che a tenere banco più che mai sono le infuocate nuove relazioni che si stanno intrecciando tra i vari concorrenti e che stanno iniziando ad appassionare i telespettatori che sono, dati alla mano, parecchio numerosi.

Ovviamente non è tutto rose e fiori e non sono mancate, e del resto mai e poi mai nemmeno mancheranno in futuro, discussioni a gogo per conquistare, anche solo per una notte o comunque un breve periodo, il bello e/o la bella di turno, così come le battutine, alcune delle quali decisamente al vetriolo, che i concorrenti rivolgono ad altri, talora pensando di non essere ascoltati.

E poi quanto chiacchiericcio e quanto gossip si fa all’ interno delle mura! E se qualcuno decide, vinto dalla passione, di lasciarsi andare anche un po’ troppo, ovviamente il fatto non passa inosservato non solo all’ occhio estremante vigile del GF ma anche di altri gieffini… Ed è questo il caso di Wilma Goich che ha spifferato tutto quanto…

Li ha sorpresi a letto insieme, la Goich spiffera tutto quanto…

In poche parole la cantante, in un momento di mero relax, in compagnia di Antonino Spinalbese, con il quale ha legato davvero molto, con poca eleganza ha esclamato: ” Di là c’è chi ha raccattato i tuoi avanzi“, riferendosi in questa maniera, decisamente irrispettosa nei confronti della bellissima Oriana, ex del parrucchiere ligure, e Daniele Del Moro che si è a sua volta molto distaccato dall’artista dopo che lei ha continuato a fare battute- a suo avviso- un po’ troppo spinte.

L’ex di Belen non ci crede ma lei insiste nel dire che hanno trascorso insieme la notte del 26 dicembre e che li abbia visti sotto le coperte. Sta di fatto che i telespettatori, oltre a non aver affatto apprezzato l’uscita della donna, non sono certi che quello che lei abbia raccontato corrisponda al Vero, anche perché molti sono convinti che lei abbia- come si suol dire- il dente avvelenato con l’ex tronista che non la degna più nemmeno di uno sguardo.

Ma- del resto- lui aveva già manifestato un certo interesse nei confronti della splendida venezuelana e anche lei gli aveva confessato di essere presa da lui. Dunque non c’è da stupirsi che ora che lei era tornata single, abbia deciso di riprovarci con lui. Che sia la volta buona?