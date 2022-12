Amadeus, costretto a squalificare una cantante in gara? La dura verità viene fuori finalmente

Non manca poi tantissimo all’attesa e nuova edizione del blasonato Festival di Sanremo, che anche quest’anno vedrà nel duplice ruolo, per la quarta volta consecutiva, sia di conduttore che di direttore artistico, il mitico Amadeus. E ora, poco dopo il Santo Natale, ecco che arriva per lui una bella gatta da pelare… Come risolverà la questione?

A quanto pare una cantante, dunque vi diciamo fin da subito che si tratta di una donna, in gara potrebbe- e qui è assolutamente obbligatorio usare il condizionale– essere clamorosamente squalificata. Ma per quale motivo? La verità potrebbe essere decisamente molto amara per i suoi fan e per lo stesso Ama...

Lui, da uomo di mondo quale è da immenso professionista, che nel corso della sua vita ne ha viste- come si suol dire- ” di cotte e di crude”, ci vuole andare con i piedi di piombo e prima di prendere una decisione in merito, che è assolutamente importante, oltre che molto delicata, ci vuole pensare bene. No alla fretta e al panico!

Certo, non ci voleva proprio, che la notizia, decisamente grave, circolasse ora, a meno di due mesi dal fischio di inizio del Festival e nel momento clou delle festività natalizie, anche perché lei, che è molto amata soprattutto dai giovanissimi, è anche stata invitata a partecipare alla serata di Capodanno di Mamma Rai, da Roma, condotta sempre da Amadeus.

Ergo, la situazione per lui, si fa ancora più complicata. Ma per quale motivo l’artista sarebbe nei guai? A quanto pare potrebbe possedere un green pass falso! Sì, complici medici compiacenti, che avrebbero dato per vere alcune vaccinazioni da Covid- 19 mai fatte, previo pagamento, avrebbero reso tutto ciò possibile. L’indagine è ancora in corso ma i suoi sostenitori sono seriamente arrabbiati anche perché lei non ha voluto dire nulla a riguardo e si è rinchiusa in un classico “no comment”. Di chi stiamo parlando? Chi è costei?

Madame è nei guai!

Della giovane rapper Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, che può contare su un seguito di fan sui Social, in particolare su Instagram e su Tik Tok, davvero ragguardevole e- per certi- versi impressionante e che con i suoi modi di fare e le sue canzoni, decisamente innovative, ha conquistato in men che non si dica le classifiche.

Non sono poi mancate tante interviste a cuore aperto con tanto di copertine per svariati magazine femminili, tra cui citiamo Cosmopolitan Italia. Ma ora la Stampa è in subbuglio e si chiede come stanno davvero le cose e come andrà a finire la faccenda che è decisamente spinosa e delicata.

Quel che è quasi certo è che lei ci sarà al Concerto di Capodanno mentre per sapere se sarà presente al Festival bisognerà necessariamente conoscere l’esito delle indagini che sono ancora in corso, come ha giustamente ricordato il direttore artistico, che proprio non si aspettava di dover sopportare ora questa bella tegola!