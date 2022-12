Mediaset, la conduttrice purtroppo ha dovuto declinare l’offerta: non la vedremo più lì

Mediaset non vuole lasciare illusioni nelle menti e nei cuori dei suoi fan che sono sempre più numerosi. L’Azienda del Biscione ha fatto sapere, tramite un comunicato stampa ufficiale divulgato a spron battuto nelle scorse ore, che l’amatissima e bravissima conduttrice, ha dovuto declinare la nuova offerta lavorativa ricevuta, sebbene particolarmente interessante e succulenta.

Niente di fatto per lei che è una vera star del Piccolo Schermo, sebbene sia rimasta una persona semplice e con i piedi ben ancorata a terra. Immensa professionista, è anche dotata di una grande sensibilità e di una dolcezza fuori dal comune. E poi è molto bella. Ma di chi stiamo parlando?

Capita sovente che ci siano donne del vasto mondo dello Spettacolo nostrano che decidano, dopo ovviamente averci pensato con calma e a lungo, magari avendo pure valutato come si deve i classici pro e contro, di declinare, seppur molto gentilmente, alcune proposte lavorative che altre colleghe avrebbero accettato in men che non si dica.

E tale scelta non è dettata dalla paura di dover affrontare talora un palco molto importante ma dalla consapevolezza di non essere davvero interessate a vivere pienamente questa esperienza che rimane un sogno ad occhi aperti per i più. Chiaro che se poi il chiacchiericcio a riguardo diventa particolarmente pressante, la professionista in questione deve cercare di mettere in chiaro la faccenda.

E per lei ci ha pensato Mediaset, l’ Azienda per la quale lavora da tempo. E lo ha fatto con una nota stampa che ha lasciato l’amaro in bocca in più dal momento che l’amatissima conduttrice avrebbe rifiutato di partecipare- udite udite- al prossimo Festival di Sanremo per affiancare durante una serata sul palco il mitico Amadeus. Ma di chi si tratta?

Ha rifiutato l’offerta di Amadeus, non le interessa…

Si tratta della splendida Silvia Toffanin, autentica regina dell’ Azienda del Biscione, che da molto tempo è saldamente al timone del rotocalco Verissimo, che dall’ anno scorso va in onda non solo nel canonico spazio del sabato pomeriggio ma anche della domenica, ovviamente per l’immensa gioia dei suo numerosissimi estimatori.

Estimatori che, come è anche giusto e normale che sia, sono rimasti malissimo quando hanno saputo che lei non ha accettato la proposta lavorativa di Ama. Ma per quale motivo? Ansa ci ha comunicato che ” In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione…”. Ma la proposta è stata davvero fatta o si tratta solo dell’ ennesima chiacchiera?

” E’ vero che la proposta è stata fatta e che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti , ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”. Dunque, nulla di fatto ma chissà che per il 2024 la donna non cambi idea…