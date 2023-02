Marca migliore di pasta, non è quella che pensano tutti: attenti a quale scegliete

Nella dieta mediterranea e sulla tavola degli italiani non manca mai un piatto di pasta. Sapete quale è la miglior marca?

Oggigiorno sono disponibili tantissimi formati di pasta, per tutti i gusti, anche a livello estetico. Alcuni tagli e alcune precise dimensioni sono più idonei/e di altri/e per determinati piatti. Difatti gli chef ci insegnano che talora, per alcuni condimenti, sia opportuno fare determinate scelte. Ovviamente poi entra pure in gioco il gusto personale.

Altro fattore da non sottovalutare è quanto ci impieghino a cuocere. E ciò è un dato che sta molto a cuore oggi più che mai. Non per nulla viaggiamo sempre a mille e pertanto, soprattutto a pranzo, non abbiamo tantissimo tempo da dedicare alla cucina. Tuttavia, sovente, non vogliamo mai rinunciare a un buon piatto di pasta.

Esso mette d’accordo tutti quanti, sia grandi che piccini. Inoltre fa anche indissolubilmente parte della nostra tradizione. All’estero, quando pensano agli italiani, non possono fare a meno di parlare della nostra cucina e in particolare di due alimenti. Stiamo parlando della pizza e per l’appunto della pasta.

Tantissime le marche in commercio

Ed è per questo motivo che, oltre alle canoniche marche, alcune definibili a buona ragione storiche, ne esistono tante altre. Tra l’altro alcune catene alimentari ne producono di loro, che si possono trovare in vendita esclusivamente nei loro negozi e nei loro store. Sovente sono le più convenienti. E così svariati acquirenti tendono a puntare su di loro.

Tuttavia, quando ci accingiamo a fare la spesa e a comprare dei pacchetti della nostra amata pasta, dovremmo valutare meglio il rapporto qualità/prezzo. Insomma, dovremmo pensare che mangiare bene e in maniera sana sia fondamentale per noi stessi e per le persone per le quali cuciniamo.

La speciale classifica

Dunque non dobbiamo farci allettare dal prezzo più basso e/o dal prodotto maggiormente pubblicizzato, ma dalla reale qualità di esso. A tal proposito Altroconsumo ha stilato una speciale classifica. Al terzo posto troviamo le penne bio rigate di Sgambaro. È un marchio veneto del tutto ecologico e davvero ricco di proteine.

Con la medaglia d’argento ecco le pennette integrali della linea Equilibrio marchiate Esselunga. Infine al primo, con la medaglia d’oro, troviamo Libera Terra, in particolare le sue penne rigate integrali biologiche. Se parliamo di marche più note, sempre secondo Altroconsumo, quella più accattivante risulta la De Cecco, in tutti i suoi formati.