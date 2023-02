Addio unghie lunghe: ora la nuova tendenza è un’altra e non vi piacerà affatto

Le unghie lunghe hanno le ore contate, è ora di dirgli addio. La nuova tendenza sarà completamente diversa, ma non vi piacerà.

Ogni donna ama avere le mani in ordine, le unghie lunghe poi sono una caratteristica molto cool che ha spopolato fino ad adesso. Unghie lunghe naturali, finte, decorate, smaltate fluo e così via, non ha importanza come, l’importante è averle. Vista la nuova tendenza del momento farete bene a dirgli addio però, da adesso in poi sarà tutto diverso e non vi piacerà affatto.

La nuova tendenza per quanto riguarda la manicure

Una cosa che è importante ricordare a tutte le donne, non importa se siete fissate con la manicure o meno, ma le vostre mani sono una specie di biglietto da visita di voi stesse, dovrete quindi averle sempre curate e in ordine. È fondamentale applicare tutte le sere un impacco di crema idratante, passando il composto anche sopra le unghie e le cuticole. Non abbiate paura di esagerare, la crema è un’ottima alleata contro la pelle screpolata.

Dopo la pandemia, abbiamo imparato a lavarci le mani molto più spesso di prima, passando anche soluzioni a base alcoliche che se ci proteggono dai germi, ci seccano maggiormente la pelle. Ecco perché sarebbe opportuno applicare una buona quantità di crema la sera, lasciandola assorbire dentro gli appositi “guantini” da manicure. Almeno una volta a settimana dovrete tagliare le varie cuticole in eccesso, nonché estirpare le pellicine ai bordi, tagliare le vostre unghie e infine limarle della forma che più vi piace.

Se non siete patite del semipermanente o delle unghie finte, potrete semplicemente applicare una base di smalto trasparente, in modo da restituirvi delle mani eleganti e ben curate.

Addio alle unghie lunghe

Come segnalato anche dalla grande make up artist, Clio, la nuova tendenza del 2023 sono proprio le unghie cortissime. Questa moda a molte non piacerà, anche perché non sarà facile dover dire addio alle vostre unghie lunghe. Però è così, se volete essere alla moda, date una bella limata ai vostri artigli e abituatevi ad applicare lo smalto alle vostre nuove unghie cortissime.

Anche se può sembrare un dramma, le unghie corte ben curate, restituiscono lo stesso effetto di ordine e femminilità di quelle lunghe. Potrete sbizzarrirvi con ogni tipo di decorazione, nonché nuance di smalto e addirittura potrete applicare le unghie finte in mood corto. Oltre ai colori tenui, il must in assoluto che sta benissimo con l’unghia cortissima è lo smalto rosso, per non parlare del french naturale.

Detto questo, lo sappiamo che a molte di voi la nuova tendenza non piacerà affatto e vi farà “storcere il naso”, però la moda si sa cambia alla stessa velocità della rotazione della Luna. Qualora non foste pronte a dire addio alle vostre unghie lunghissime, in favore di quelle cortissime, potrete semplicemente fregarvene della moda e fare quello che più vi piace.