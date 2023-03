Test Psicologico, la prima finestra che apri ti dirà chi sei veramente: se non hai coraggio non farlo

Per sapere chi sei veramente, partecipa a questo test psicologico. Quale finestra apriresti? Se non hai il coraggio o non vuoi sapere la risposta, non farlo.

Avvertenze: Questo test psicologico è solo per gli intrepidi, se non hai il coraggio non farlo. Qual è la prima finestra che apriresti? La risposta ti dirà chi sei. Gioca con noi a questo test psicologico e vediamo se ti ritrovi nella descrizione.

Il test psicologico della finestra

Ma perché proprio il test della finestra? È molto semplice, quando una persona si ritrova a guardare attraverso una finestra, lo fa sapendo di essere in qualche modo protetto dal mondo esterno. È come se ci esponessimo alla realtà, ma con la cintura di sicurezza in quanto grazie a quel vetro che ci separa dalla realtà, ci sentiamo protetti dai giudizi altrui. Non bisogna interagire con nessuno, nessuno può giudicarti, in quanto sei tu nel tuo piccolo mondo mentre sbirci il “tram tram” della quotidianità.

La finestra è anche il luogo preferito dei sognatori. Dopo una lunga e stressante giornata di lavoro, sedersi sul davanzale magari con una tazza di tè bollente, davanti ad una finestra, mette in moto il cervello. Le persone iniziano a fantasticare a ruota libera e in realtà quel semplice gesto di guardare fuori ci fa iniziare a sognare ad occhi aperti. Il corpo è a casa ma la mente vola libera tra diversi scenari avventurosi o romantici. Ecco perché la finestra è la metafora ideale per un test psicologico, perché possiamo essere noi stessi, senza essere giudicati da nessuno.

Quale finestra apriresti?

Torniamo al nostro test psicologico, apri una finestra e ti diremo chi sei veramente. Bada bene però se non hai coraggio evita di farlo, perché la descrizione che troverai potrà o meno piacerti. Pronto? Iniziamo!

Se hai aperto la Finestra n.1 : Sei una persona realista e con i piedi per terra, hai smesso di fantasticare da bambino. Sei molto schematico e devi avere tutto sotto controllo, se le cose non accadono come le avevi pianificate vai letteralmente “fuori di testa”. Rilassati e respira, la vita per quanto la pianifichi, non va mai come la si desidera. Bisogna imparare “ a ballare sotto la pioggia ” per poter essere pronti ad affrontare ogni evenienza.

: Sei una persona realista e con i piedi per terra, hai smesso di fantasticare da bambino. Sei molto schematico e devi avere tutto sotto controllo, se le cose non accadono come le avevi pianificate vai letteralmente “fuori di testa”. Rilassati e respira, la vita per quanto la pianifichi, non va mai come la si desidera. Bisogna imparare “ ” per poter essere pronti ad affrontare ogni evenienza. Se hai aperto la Finestra n.2 : Sei una persona che ha bisogno continuamente di sentirsi protetto. Odi stare da solo, sei insicuro e se le persone non ti fanno sentire amato e approvato, perdi totalmente di vista il tuo obiettivo. Tendi ad accontentare tutti, pur di rimanere al centro dei loro pensieri. Ricordati che questo modo di vivere non è salutare, Charles Bukowski diceva sempre: “Accontentarsi di chiunque pur di non restare soli… Se dovessi spiegare a parole l’infelicità, lo farei così”.

: Sei una persona che ha bisogno continuamente di sentirsi protetto. Odi stare da solo, sei insicuro e se le persone non ti fanno sentire amato e approvato, perdi totalmente di vista il tuo obiettivo. Tendi ad accontentare tutti, pur di rimanere al centro dei loro pensieri. Ricordati che questo modo di vivere non è salutare, diceva sempre: “Accontentarsi di chiunque pur di non restare soli… Se dovessi spiegare a parole l’infelicità, lo farei così”. Se hai aperto la Finestra n.3: Sei una persona che prende la vita come viene, non ti interessa del futuro, ma vivi il presente. Fai quello che vuoi, solo quando ne hai voglia. Ti ripeti costantemente il brindisi di Jack Dawson del film Titanic: “Al valore di ogni singolo giorno”, in quanto hai deciso che sarà questo il tuo mantra di vita. Sicuramente la tua vita è molto serena, però ricordati che ogni tanto al futuro bisogna pensarci e non sempre possiamo fare solo quello che amiamo fare.