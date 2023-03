Test Psicologico, quale professore di Amici sei: non barare nelle risposte

Tra i vari test psicologici c’è anche quello dedicato al talent show di Amici di Maria De Filippi. Se risponderai con attenzione alle domande, il risultato potrebbe stupirti. Provare per credere.

Questa settimana non andrà in onda Amici per via dell’addio inaspettato di Maurizio Costanzo. Lunedì 27 febbraio 2023 è stato celebrato il funerale nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma e tanti volti noti del mondo dello spettacolo hanno partecipato.

Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Amici hanno subito delle variazioni, cosa del tutto giustificabile dato che i familiari devono ancora realizzare quanto accaduto. I telespettatori comprendono pienamente, ma allo stesso tempo sperano di rivedere al più presto le dinamiche di ogni singolo programma televisivo proposto dalla De Filippi.

Per quanto riguarda Amici la fase del Serale è ormai vicina e gli allievi si stanno impegnando per ottenere la maglia tanto desiderata. Per ora l’hanno avuta Ramon, Maddalena, Isobel, Gianmarco e Angelima. La puntata di domenica scorsa non è andata in onda, quindi non si sa nulla su eventuali sviluppi.

Sui social è possibile trovare un test molto simpatico che consiste nel capire dalla risposta quale personalità dei maestri ci rispecchia maggiormente. Si può ottenere un risultato tale da togliere il fiato.

Carisma e severità

Se la vostra personalità si avvicina a quella di Raimondo Todaro vuol dire che siete persone estremamente dedite a ciò che fate. Il maestro sa come far valere le sue idee e lo fa avvalendosi di un’indole carismatica. Sa come intrattenere il pubblico, anche quando discute con i colleghi. Così facendo va per la sua strada, anche quando tutti gli vanno contro.

Se, invece, nel risultato compare il nome di Alessandra Celentano allora sicuramente avrete un animo buono che tendete a nascondere adottando l’atteggiamento da duro. La maestra è severa perché pretende il massimo e sa essere oggettiva, anche se ciò significa andare a sfavore di simpatie e affetti. Si esprime sempre con compostezza e diplomazia.

Empatia e determinazione

Tra i maestri di canto ci sono Arisa e Lorella Cuccarini, le più amate per il loro lato estremamente materno. Infatti sanno comprendere gli allievi, soprattutto nei loro silenzi. Se il test di dà il nome dell’uno e dell’altra vuol dire che siete empatici e molto disponibili per il prossimo.

Infine Rudy Zerbi ed Emanuel Lo sono di animo pacato e tranquillo, però sanno farsi sentire quando la situazione lo richiede. Osservano molto senza esporsi e lo fanno solo quando sono certi di fare la cosa giusta. Se avete una personalità che si avvicina alla loro, allora siete anche voi mirati a raggiungere degli obiettivi.