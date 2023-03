Dite addio alle gonne corte: la tendenza per la bella stagione non vi piacerà affatto

La nuova tendenza per la bella stagione non vi piacerà affatto se siete sempre state fan delle gonne corte. Preparatevi a dirgli addio, è ora di fare shopping con i nuovi capi di tendenza di questo 2023.

La moda cambia alla stessa velocità con cui un medico cambia i suoi guanti tra una visita e l’altra. Non è una cosa che può stare ferma, semplicemente passa quando arrivano nuove idee. Se un capo era di tendenza l’anno prima, non vuole dire che lo sarà anche la stagione dopo. Ecco perché fareste meglio a dire addio alle gonne corte, la nuova tendenza non vi piacerà affatto.

Dite addio alla gonna corta

Prima di svelarvi la nuova tendenza di questo 2023, volevamo fare una piccola precisazione. Anche se per ogni stagione viene suggerito un capo di punta, non è detto che stia bene a tutti. Ognuno di noi è differente e anche se vorrebbero che fossimo tutti una copia e incolla della Ferragni, non è così. Le forme del corpo ci suggeriscono il capo più adatto a noi. Per esempio, se si è di statura bassa, una gonna troppo lunga e lineare tenderebbe ad abbassarvi ancora di più, se siete alte invece potrete permettevi anche gli stivali sopra il ginocchio.

E ancora, se tendete ad avere un fisico “a pera“, fareste meglio ad indossare pantaloni e gonne di colore scuro, in quanto il chiaro tenderebbe ad accentuare la vostra particolare forma. Il push-up va bene se avete un seno piccolo, ma se avete oltre la quarta, capite bene che questo accessorio vi farà apparire volgare e niente di più. Insomma di consigli come questi ce ne sono molti in rete, sta a voi capire quali seguire e quali no.

La nuova tendenza del 2023

La nuova tendenza del 2023 per quanto riguarda la nuova stagione non vi piacerà affatto, preparatevi a dire addio alle gonne corte, in quanto quest’anno vanno di moda le gonne lunghe e midi. La minigonna si sa è il simbolo per eccellenza del movimento femminista degli anni ’40. Per sfuggire al patriarcato e alla società maschilista che pensava di poter decidere per una donna, queste hanno iniziato a vestirsi come meglio credevano, senza nascondersi più.

Purtroppo però la moda ruota come ruota l’asse terrestre, quindi la tendenza di questa primavera 2023 sono le gonne midi e lunghe. Non importa come, l’importante è averle. Che siano color pastello, con strass, con borchie, di seta, di pelle, eleganti, svolazzanti e leggere, è indifferente, basta che siano presenti nel vostro outfit.

I migliori stilisti del mondo hanno ideato dei nuovi modelli veramente molto chich ed eleganti, da abbinare ad ogni tipo di occasione, siamo sicuri che troverete il vostro modello ideale.