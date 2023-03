Chanel Totti detta legge: il capo d’abbigliamento che tutte dovrebbero avere nell’armadio

La primogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel Totti, ha lanciato un indumento sui social e ora sta spopolando. Tutte le donne non vedono l’ora di acquistarlo.

Da quando si sono lasciati l’ex calciatore della Roma e la bellissima conduttrice sono al centro del gossip. Lui si mostra felice accanto a Noemi Bocchi mentre lei è finalmente uscita allo scoperto con Bastian Muller. L’imprenditore tedesco è riuscito a conquistare il suo cuore, come testimoniano le foto pubblicate di recente su Instagram.

All’inizio Ilary è partita per la Tanzania con i figli Chanel, Cristian e Isabel per scappare dalla situazione alquanto pesante. Poi sono tornati in Italia e hanno trascorso dei giorni altrettanto piacevoli nella villa di Sabaudia. A Capodanno Totti è volato dall’altra parte del mondo con la compagna e i figli mentre l’ex moglie è stata in compagnia di Bastian.

Secondo fonti attendibili non solo non si parlerebbero più, ma le questioni legali andranno avanti per le lunghe per assenza di un accordo. Gli avvocati hanno solo riferito al momento che la terzogenita vivrà con la madre. Chanel e Cristian, invece, potranno decidere autonomamente.

Chanel ormai è un personaggio pubblico di spicco sui social e ciò lo conferma il numero di utenti social che la seguono su Instagram. In uno degli ultimi scatti ha lanciato inconsapevolmente una nuova moda. Ecco il suo strepitoso outfit.

Stile rock con dettagli scelti con estrema cura

Tutti sono concordi nel dire che Chanel abbia ereditato la bellezza della madre. A San Valentino pare che un ammiratore segreto si sia fatto avanti facendo recapitare a casa sua dei fiori senza un bigliettino. La cosa non ha per niente stupito, dato che sarà molto corteggiata. Nonostante la giovane età è già un idolo sul web.

L’altra sera è andata nella discoteca Jackie O’ a Roma e per l’occasione ha scelto dei pantaloni in pelle abbinandoli a una giacca nera con una spilla Chanel in bella vista e una borsa di pelle silver della casa di moda Saint Laurent. I pantaloni di questo genere stanno spopolando tra la gente famosa. Basta menzionare la modella Kylie Jenner e l’influencer Chiara Ferragni.

Tale madre tale figlia

Senza rendersene conto, Chanel ha contribuito a lanciare una nuova moda. I pantaloni in pelle sono un’ottima scelta per chi vuole osare con un look rock. Bisogna averne uno nel proprio armadio quando si vogliono rompere gli schemi.

Sicuramente Chanel ci è riuscita alla perfezione. Il total black è stato esaltato dalla scelta di un top nero on lo scollo a cuore. Molti sostengono che dietro questi piccoli dettagli ci sia lo zampino della madre.